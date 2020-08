Elmer Huerta fue seleccionado para recibir vacuna de Moderna contra el Covid-19

El epidemiólogo anunció que mañana recibirá la dosis para contribuir con la fase 3 del estudio. “Me siento sumamente contento», indicó.

Fuente: La República

El doctor Elmer Huerta será uno de los voluntarios que recibirá la vacuna contra el COVID-19, a fin de contribuir con la fase 3 del estudio de la farmacéutica estadounidense Moderna. Según lo anunció, fue uno de los seleccionados para conocer si la dosis funciona.

“Me siento sumamente contento el día de hoy, porque voy a hacer algo que siempre quise hacerlo que es colaborar de una manera directa con el desarrollo de la ciencia. (…) Hace una hora me llaman y me dicen que he sido seleccionado para recibir la vacuna en el estudio. O sea voy a participar en este estudio de la fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna del laboratorio Moderna”, narró el epidemiólogo en su programa ‘Todo sobre el Coronavirus’ emitido en RPP.

Según relató, mañana a las 7:30 a.m. recibirá la fórmula y no sabrá si será la vacuna o un placebo. Asimismo, aseguró que deberá firmar alrededor de 21 páginas del consentimiento informado, en el que le advierten cuales son los posibles efectos secundarios y explican en qué consiste la vacuna contra el COVID-19.

“Van a poner mis datos en la computadora, la cual va a sacar en la pantalla a qué grupo he sido seleccionado; es decir, si es que voy a recibir la vacuna elaborada por Moderna o si pertenezco al grupo que va a recibir el placebo. Lo interesante es que no lo voy a saber yo, tampoco lo va a saber la persona que me colocará la inyección, eso se llama doble ciego”, mencionó.

Cabe señalar que la farmacéutica estadounidense Moderna se encuentra en la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra el COVID-19 y ha logrado doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares.