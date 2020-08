En Argentina coordinan comicios con Evo y en Bolivia ven injerencia

Fuente: Página Siete

Pablo Peralta M. / La Paz

El subsecretario de Obras Públicas de Argentina Edgardo Depetri reveló que se reunió con el expresidente Evo Morales, quien está refugiado en ese país, y se comprometió con él “a fortalecer la participación de migrantes bolivianos” en los comicios. En territorio nacional, por su parte, en el oficialismo ven una intromisión.

“Junto a compañeras y compañeros de Es Tiempo De Igualdad nos reunimos con Evo Morales. Nos comprometimos a fortalecer la participación de migrantes bolivianos, en la elección presidencial, para que Bolivia vuelva a ser un país libre y democrático”, tuiteó el sábado Edgardo Depetri, subsecretario de Obras Públicas de Argentina.

Es Tiempo De Igualdad es una corriente que integra la coalición electoral el Frente de Todos, con la que el presidente Alberto Fernández llegó al poder en Argentina. Depetri es uno de los integrantes de esa corriente.

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019. Luego partió a México, y el 12 de diciembre arribó a Argentina, donde solicitó refugio. Desde que se encaminó el proceso electoral es el jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo, fuerza que postula a Luis Arce a la presidencia en los comicios del 18 de octubre.

Gonzalo Barrientos, vocero y diputado oficialista, expresó que la cita entre Depetri y Morales es una injerencia y adelantó que solicitarán que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se haga un reclamo.

“Que un funcionario público del Gobierno argentino haga este tipo de declaraciones y se haya comprometido a fortalecer la participación de los migrantes en su país a favor de Evo Morales es una intromisión abusiva y torpe”, dijo.

El legislador lamentó lo que calificó como un “exabrupto” y preguntó al Gobierno del país vecino: “¿El Gobierno argentino está apoyando a un acusado de estupro, está apoyando a un responsable de la masacre del oxígeno en nuestro país?”.

Por su parte, el embajador boliviano ante la OEA Jaime Aparicio escribió: “En flagrante violación del derecho internacional y de Carta OEA, impresentable Edgardo Depetri, subsecretario de obras públicas (…) en Argentina interfiere en asuntos internos de Bolivia y ofrece facilitar apoyo electoral de inmigrantes bolivianos para #Evoinmorales (sic)”.

Williams Bascopé, constitucionalista y candidato a legislador por Juntos, calificó la postura de Depetri como “una injerencia” y una “falta de respeto”, dado que el tema referido a la participación de los electores es una competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y subrayó que “cualquier relación que tengamos de Estado a Estado es vía Cancillería”.

El jurista sostuvo que Morales en Bolivia está acusado de fraude electoral, de estupro y otros delitos. “Que se dé cuenta el Gobierno argentino a quién tienen asilado”, manifestó, antes de señalar que Cancillería debe convocar al embajador de Argentina para hacer conocer nuestra molestia.

El abogado Alaín de Canedo expresó que esa reunión “no tiene un efecto vinculante”. “Yo no destacaría la noticia porque simplemente es una persona que no tiene ningún nivel de decisión sobre los temas nacionales. Es como si fuera una charla de personas, no la veo que hay que demonizarla, pero tampoco es una noticia que hay que resaltar”.

La internacionalista Roxana Forteza considera que ese compromiso es irrelevante, porque Morales no es autoridad y el cargo que ocupa Depetri no tiene la capacidad de realizar ese tipo de compromisos.