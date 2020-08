En grabaciones, la hermana de Trump le llama «cruel» y «mentiroso»

Maryanne Trump Barry fue grabada en secreto por su sobrina, Mary Trump, quien recientemente publicó un libro denunciando al presidente.

La hermana de Donald Trump tachó al presidente de Estados Unidos de «cruel” y «mentiroso”, una persona cuya falta de principios hace que no se pueda confiar en él, según unas grabaciones hechas en secreto y publicadas este sábado (22.08.2020) por el periódico The Washington Post.

Exclusive: In secretly recorded audio, Trump’s sister says he has “no principles” and “you can’t trust him” https://t.co/hPiPcQXupw

— The Washington Post (@washingtonpost) August 23, 2020