Encadenados amenazan inmolarse, trabajadores piden a AFP devolución de aportes

Encadenados a los postes, con amenazas de inmolarse y entre lágrimas, un grupo de trabajadores se instaló en puertas de las oficinas de la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión desde la mañana de este lunes exigiendo la devolución de sus aportes para paliar los graves efectos económicos de la pandemia en sus hogares.

Al inicio del periodo de la emergencia sanitaria en el país, un grupo de trabajadores planteó la propuesta de dicha devolución. Hasta la fecha, no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno, pero sumaron a sus filas a cientos de trabajadores que manifiestan que ya no tienen qué comer en sus hogares, e incluso conformaron el «movimiento nacional de emergencia por la devolución de los aportes».

Tal es el caso de Eloy Laime, uno de los manifestantes, que se encadenó a un poste frente a la plazuela Constitución de Cpchabamba para sumarse a la protesta.

Laime rompió en llanto al momento de declarar que su familia ya no cuenta con recursos para alimentarse. «Necesitamos sustentar a nuestras familias».

Otro caso es el de un trabajador que, por su discapacidad auditiva, no pudo encontrar trabajo en medio de la pandemia.

«Tengo discapacidad auditiva y no puedo leer los labios porque todos ahora usan barbijos. No tenemos respuesta hasta ahora. Mañana puede haber una inmolación en una de las AFP, (…) porque lo único sería que me tengo que morir para que me devuelvan y lo voy a hacer», señaló.

Indicaron que continuarán con sus protestas hasta ser escuchados por las autoridades.