Entregan documentación para evitar nuevo cierre del botadero K’ara K’ara

Fuente: Unitel

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía de Cochabamba, Edwin Paredes, entregó este viernes la documentación exigida por los «autoconvocados» de la zona de K’ara K’ara, para evitar un nuevo cierre del relleno sanitario.

«Estamos entregando una voluminosa cantidad de documentos exigidos por los vecinos autoconvocados de K’ara K’ara, tal y como nos habíamos comprometido», declaró Paredes, tras pedir a los dirigentes su firma para el acta de conformidad.

Según Paredes, los documentos entregados son el plan de cierre técnico de K’ara K’ara, el plan de contingencia, el estado actual de las planimetrías, el informe de obras, los convenios suscritos con la mancomunidad K’ara K’ara y el Plan Operativo Anual (POA).

«Esta documentación entregada certifica todo el trabajo realizado en las mancomunidades del distrito 15», destacó Paredes.

Aclaró que el único documento no entregado a los dirigentes de K’ara K’ara, es el informe sobre la intervención de la Policía, del año pasado. «Este informe no lo entregamos porque no nos corresponde», agregó.

La autoridad municipal informó que el 90% de la basura ya fue levantada de la ciudad de Cochabamba, y trasladada por los carros basureros al botadero de K’ara K’ara.