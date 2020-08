Estas son las cifras que les importan a los bolivianos, estos son los números qu…

Estas son las cifras que les importan a los bolivianos, estos son los números que duelen y la vieja política que gobierna no hace nada. En estos momentos tan duros, lo único que debe preocuparnos es que no le falte una cama a un enfermo y que nuestra gente no pase hambre. https://t.co/YW7jqWFSuz

Bolivie: le dauphin de Morales et l'ex-président Mesa à égalité www.lefigaro.fr | 18 hours ago ..., la conservatrice Jeanine Añez (12%), devant le dirigeant régional de droite, Luis Fernando Camacho (6%), fer de lance de la mobilisation qui a provoqué... Compartido: 21

Will There Ever Be Elections Again in Bolivia? | NewsClick www.newsclick.in | 18 hours ago ...Unión Juvenil Cruceñista. The main figure who had galvanized these groups was Luis Fernando Camacho, a businessman from Santa Cruz with the... Compartido: 3

Will There Ever Be Elections Again in Bolivia? www.srilankaguardian.org | 1 hour ago ...these groups was Luis Fernando Camacho, a businessman from Santa Cruz with the sensibility of a fascist thug. After the coup, Branko Marinković, who... Compartido: 3

Guía fallida para desbloquear brujuladigital.net | 2 hours ago ...Fernando Camacho, la voz del radicalismo cruceño, le daba a José Pomacusi la siguiente receta para conjurar bloqueos: "¿Qué es poner orden? Aprehender... parecía el preludio de una insurrección. A la fortaleza exhibida le siguió el desbande silencioso hasta la próxima oportunidad. Un día antes, Luis... Compartido: 0

Unitel informa sobre empresarios y organizaciones bolivianas que figuran en los Panama Papers chequeabolivia.bo | 1 hour ago ...Luis Fernando Camacho y Branko Marinkovic como parte de las listas de los Panama Papers. ChequeaBolivia constató que se trata de información verdadera... Marinkovic, actual ministro de Planificación de Desarrollo y Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia del partido Creemos. Asimismo, se... Compartido: 0