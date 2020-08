Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defen…

Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. https://t.co/5lc3Tu0OPi

