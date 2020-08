Estudio de seroprevalencia mostrará el comportamiento del Covid-19 en Santa Cruz y lo que se avecina

Aida Maria Zuazo Dominguez

Hoy se inició un estudio de seroprevalencia en la capital cruceña que, al finalizar dentro de un mes, pretende mostrar cómo ha sido el comportamiento de la pandemia de coronavirus y qué se avecina para las siguientes etapas.

El estudio, que es llevado a acabo por la Alcaldía cruceña, bajo la vigilancia del Servicio Departamental de Salud (Sedes), será puesto en marcha a través de 40 brigadas, que constan de un bioquímico, un militar, un funcionario municipal y un chofer, que durante cuatro fines de semana saldrán a distintos distritos de la ciudad que han sido determinados de manera aleatoria.

Un total de 3.200 pruebas se tomarán durante el tiempo que transcurra el estudio; es decir, 800 cada fin de semana.

«El paso siguiente, con los resultados y prevalencia, es determinar qué nuevas conductas vamos a tomar, ya sea el aislamiento a todo paciente que sea positivo y también dónde serán nuestras zonas de ataque, si vamos a continuar con una cuarentena dinámica y cómo vamos a proceder en nuestras formas estratégicas para manejar esta pandemia», indicó Katerin Cuéllar, directora de salud del municipio cruceño.

Al respecto, la alcaldesa interina, Angélica Sosa informó que este estudio va a determinar si ya hay la capacidad como ciudad de ir aliviando las medidas como los horarios de circulación.

«En este momento vamos a hacer muy vigilantes de lo alcanzado, a pesar de que somos el único departamento que ha alcanzado una curva plana y hay que ver cómo está el virus y esta prueba científica de cuatro semanas, que es la prevalencia de la enfermedad, nos va a determinar cómo estamos», afirmó.

Es el momento indicado

Sobre el motivo del por qué este estudio se realiza ahora y no antes, cuando aún no se había llegado al pico de la pandemia, el director del Sedes, Marcelo Ríos explicó que se debe a que antes no se iba a tener la cantidad de personas para ver la prevalencia. «No es un estudio para ver la tasa de incidencia».

«Esta seroprevalencia implica que se necesitan pacientes que estén con anticuerpos para poder determinar cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad», señaló Ríos.

El director del Sedes adelantó que el municipio debe presentar esta semana que viene la metodología del trabajo que se va a realizar estos dos días al Comité Científico Departamental.

«(El estudio) nos va a decir cuál es la situación actual de la enfermedad, cómo se ha comportado y cómo se va a comportar. Eso es clave. Además, se puede determinar los grupos de riesgo, situaciones como en qué grupos etarios son los que ha existido mayor prevalencia, son mucho los datos que vamos a obtener», puntualizó Ríos.