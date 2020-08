Eva Copa dice que se siente amenazada y perseguida por el ministro Murillo

«Cuando estaba entrando al Senado y antes de entrar a la cuarentena rígida, yo sentía que me seguían, esta última llamada que he recibido efectivamente pareciera que pincharon mi celular o que están siguiéndome, pero su Inteligencia es muy inteligencia», declaró la presidenta de la Asamblea Legislativa, senadora Eva Copa, en una entrevista con el portal Detrás de la Verdad.

Copa, que sigue en aislamiento mientras sigue el tratamiento contra el coronavirus, dijo haber recibido una llamada del ministro Murillo. «Me llama y me pregunta ¿como está? Y yo le digo que estoy tratando de sobrellevar las enfermedad porque no tengo médico de cabecera que me venga a revisar, ahora soy yo revisándome, ahora soy mi propia enfermera», relató.

«En las últimas palabras me dijo: ‘No olvide que yo soy el Ministro de Gobierno’, por las últimas declaraciones que hice. Pero a mí no me van a intimidar, nosotros los alteños nos caracterizamos porque nunca vamos a retroceder ni vamos a estar de rodillas, siempre vamos a pelear por algo justo», advirtió en la entrevista.