Evo Morales desde Argentina: «Por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas»

El exmandatario boliviano, Evo Morales, salió a hablar de la coyuntura boliviana actual mediante un Facebook Live del sitio denominado Ministerio de Jóvenes. Interactuó y respondió preguntas de los participantes. Lo más comentado fue la crisis que se vive a causa de la pandemia y los bloqueos.

Reveló que esta mañana (ayer) tuvo reuniones con los dirigentes que exigen adelantar las elecciones y recordó que: “hay compañeros que dicen que por lo menos sea 4, 11 de octubre, pero no 18. Yo me pregunto, ¿para qué estar peleando por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamiento por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas”.

Respecto del conflicto, Morales dijo que él pidió que las organizaciones nacionales del pacto de unidad y de la Central Obrera Boliviana (COB), analicen en los distintos departamentos el documento que él publicó en horas de la mañana y que este miércoles habrá una respuesta a la invitación de diálogo.

Esta noche se conoció la convocatoria a dialogar de parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la misión de la Unión Europea (UE); pero además la carta de estos mediadores piden suspender las medidas de presión.

Evo manifestó además que considera que se está imponiendo la agenda de la derecha conservadora cruceña y que la única salida es la democracia. «El Gobierno no quiere que se resuelvan los bloqueos para seguir culpándonos de la crisis«, subrayó diciendo que lo que se quiere es echar la culpa a Evo, a Lucho y al MAS.

Sobre la pandemia

“Estoy casi convencido que la pandemia es parte de una guerra biológica. En la política del nuevo orden mundial es importante la planificación de reducción de la población innecesaria. Los viejos, discapacitados, pobres, al capitalismo no le sirven”, aseguró.

Reunido con media docena de activistas del MAS, Morales aseguró que por esa razón en Estados Unidos el número de fallecidos es el mayor del mundo y que extrañamente la mayor parte de los fallecidos está entre la comunidad afro y latina «que son los que provocan la molestia de las autoridades estadounidenses».