Exdirector de Migración denuncia al actual director Marcel Rivas por encubrir a funcionarios del MAS

Héctor Montero también dijo que Marcel Rivas dio instrucciones para poner trabas al retorno de Branko Marinkovic, actual ministro, al país.

eju.tv



El Bunker

El exdirector de Migración de Santa Cruz, Héctor Montero, denunció al actual director nacional de esa institucion, Marcel Rivas, por supuesto encubrimiento a gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Migración y por contratar a una sobrina en esta institución. Así lo dio a conocer en el programa El Bunker de Agustín Zambrana.

Montero mostró como parte de las evidencias una comunicación a través del WhatsApp en el que Montero le advierte a Rivas que había en encontrado un caso dudoso sobre Nairobi Cedeño, sobre el uso de pasaportes con fines ilegales. Le pasó los datos del caso al actual director de Migración, pero no se hizo nada.

Según Montero, esta persona además de otras como una «señora masista que es la encargada nacional de Extranjería y Filiación, por poco es dueña de media Migración», dijo. También nombró a Antonio Tórrez, jefe nacional de aeropuertos y otros funcionarios que estaban vinculados al MAS.

«Quiero demostrar quién es el encubridor de masistas. A su sobrina Francis Rivas la hizo ingresar el 16 de enero sin conocimiento del Director de Migración en Santa Cruz que era yo, se inventó unos cargos para beneficiar a su familiar. Eso es delito. Está en la regional Santa Cruz, posiblemente en el Conaltid, pero no está en la oficina», denunció.

También aseguró que Rivas puso trabas para el retorno de Branko Marinkovic desde Brasil, después de 10 años de estar refugiado en el vecinos país tras declararse perseguido político del MAS. «Sabíamos que había una instrucción, pero carecía de legalidad. Yo a nadie le puedo prohibir que ingrese al país. Me llaman para que opere de otra forma y que lo traspase a la Policía y vean lo que corresponde por ley. Sabiendo esto y por la lucha que llevamos adelante me fui a Puerto Suárez para que evitar que mis funcionarios sean amedrentados. A las 10:00 recibo la llamada de Rivas y me dice por qué lo dejé ingresar (a Marinkovic) de esa manera si había instrucciones de proceder de forma distinta. Me dijo que iniciaría un proceso contra todos los que no siguieron las instrucciones. Yo le dije que no procese a mis funcionarios, porque la orden la di yo. Incluso le puse en consideración mi cargo», declaró.

Montero dijo que «no es traidor, ni cobarde, ni masista» y anunció que va a enjuiciar a Marcel Rivas por difamación e injurias a la espera de que se retracte por haber dicho que Montero no denunció estos casos, pese a que los conocía.

Según Zambrana, El Bunker buscó a Rivas para conocer su versión sobre el tema, pero hasta el momento no tuvo respuesta.