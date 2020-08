Exministro Romero dice que demostrará su inocencia en el caso UELICN

Gigavisión

Después de varios meses de no tener contacto con la prensa,el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que es un perseguido político en el denominado caso UELICN, en razón a que la Fiscalía no demostró prueba en su contra y solo lo sindica de haber nombrado una coordinadora para esa institución descentralizada y que a su vez esa funcionaria designó otros funcionarios que habrían cometido irregularidades, sin embargo, confía en la justicia y tarde o temprano demostrará su inocencia por que tiene la conciencia tranquila.

El denunció pero terminó perseguido por cuestiones políticas, dijo tras el entierro de su señora madre.