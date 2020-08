Exviceministro de Evo admite que portar armas es un delito

Sebastián Michel: Portar armas es un delito. La pregunta que se le hizo se refería al uso de armas de fuego por parte de manifestantes del MAS en Yapacaní y otras regiones del país.

Sebastián Michel, exviceministro de Evo Morales. Foto:facebook.

Página Siete / La Paz

El exviceministro de Comunicación del gobierno de Evo Morales y operador político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, afirmó en el programa En Portada que el uso de armas de fuego es un delito y que quienes las porten deben ser encarcelados.

“Si alguien está portando armas o llevando bazucas lo que corresponde es que esa persona sea detenida y no estigmatizar las protestas en general porque hay dos personas con arma. Lo que corresponde es que la Policía cumpla su deber y a las dos personas con armas, ya sean de los motoqueros o de cualquier sector, sean de El Alto o de provincia, se lo detenga. Nadie puede portar armas ni disparar”, dijo Michel en el programa transmitido por Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales. La pregunta que se le hizo se refería al uso de armas de fuego por parte de manifestantes del MAS en Yapacaní y otras regiones del país.

Sin embargo, en todo momento justificó las movilizaciones de masistas y afirmó que Evo Morales no está detrás de estas.

“Si alguien tiene armas hay que detenerlo, no puede permanecer impune. Si no pasa eso (detención), significa que no hay Estado o que están fascinados con la violencia. El castigo que debe tener una persona que porte un arma sin ser policía debe ser sancionado con varios años de cárcel. Portar armas cuando no tiene necesidad también debería ser considerado como un intento de homicidio”, insistió el exviceministro de Morales.

Sobre los conflictos, afirmó que deben ser resueltos entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los sectores del MAS que se movilizan.

