FBF autorizó préstamo de 100 mil dólares a familiares de Pablo Salomón

El directorio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) autorizó el préstamo de 100 mil dólares a personas cercanas y familiares de Pablo Salomón, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), quien guarda detención domiciliaria desde 2015 por los casos de supuesta corrupción en la gestión de Carlos Chávez Landivar (+).

Salomón envió el 18 de febrero de 2019 una carta dirigida a César Salinas Sinka (+) pidiendo la suma de 100 mil dólares en calidad de préstamo, «el mismo que podrá ser descontado de los montos asignados a nuestra institución. Comprometiéndonos a su cancelación hasta el 20 de diciembre de 2019. Detallando a continuación los nombres a los que se deberán emitir los cheques», indica la misiva firmada por Salomón con el membrete de la Asociación Cruceña de Fútbol

El cheque debería ir a nombre de las siguientes personas: Lito Alain Ramírez Jiménez (con cédula de identidad 4709225 emitida en Santa Cruz), Tatiana Coca Vaca (6238333 SCZ) y Pedro Alberto Jiménez (5375305 SCZ), reveló el programa Facetas Deportivas de Santa Cruz.

Dos días después, se giran los cheques a nombres de Lito Alain Ramírez Jiménez (hermano de madre) y Tatiana Coca Vaca (cuñada de Pablo Salomón), cada uno por 50 mil dólares. Los cheques tienen la firma de Salinas Sinka, con fecha de emisión de 20 de febrero de 2019, en Cochabamba, y el cobro fue realizado el 22 de febrero de 2020, y lleva la firma de Salomón como recibido conforme.

«Si bien es cierto que tiene detención domiciliaria, pero forma parte del directorio, sigue fungiendo como presidente, pero no hace las funciones de presidente como tal por la detención domiciliaria», declaró Noel Montaño, secretario general de la ACF, quien desconoce la carta de préstamo de Salomón.

Montaño declaró a Facetas Deportivas, la tarde del jueves, que la carta no tiene validez, porque Salomón no firma ningún tipo de documentación desde que tiene el proceso legal hasta la fecha y que cualquier documento de la ACF debe llevar la firma de su persona o de Lily Rocabado (miembro del Comité Ejecutivo de la FBF y presidenta de la ACF).

«Sorprendido porque no son montos pequeños y es un daño más que se le haría a la asociación, porque no se olviden que el daño es a la institucional, no a las personas, pero hay que llegar al fondo de esto para solucionar este problema», añadió Montaño.