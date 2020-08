Filtran supuesto audio en el que un fiscal acepta un soborno de $us 5.000

Fuente: Página Siete Digital

Este jueves se difundió un supuesto audio que involucraría al fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, quien presuntamente acepta 5.000 dólares a cambio de concluir un proceso en favor de una familia española-boliviana, un caso en el que se implica a un «doctor Robles».

En la conversación un hombre con acento español saluda al «doctor Mariaca», quien le contesta y le dice que el «doctor Robles» le manda a decir que el expediente fue presentado fuera de término y que hay una audiencia en la tarde.

“Según me dijo la secretaria del juzgado era para eso, por la audiencia. Porque el doctor Robles, su amigo, ya hizo un documento diciendo que no procedía (…). No se preocupe que lo que quedamos con usted, los 5.000 dólares, se lo vamos a pagar, no hay ningún problema. Nosotros cumplimos nuestra palabra, lo mismo que ustedes nos han podido echar una mano, entonces no se preocupe que vamos a cumplir nuestra palabra”, se oye en la grabación difundida por Agustín Zambrana en El Bunker, progarma que se difunde por radio Marítima y Facebook.

En el registro de voz, el hombre que supuestamente habla con el fiscal le explica que la familia está a la espera de recuperar sus pertenencias que habrían sido retenidas por la Policía y que una vez sean devueltas las pondrán a la venta para cancelar lo adeudado al “doctor Mariaca” y al «doctor Robles».

“Por favor, téngame un poquito de paciencia”, le dice y añade que hable con el «doctor Robles» para que esperen por el pago. “Yo no he venido a Bolivia para engañar a nadie”, asegura, antes de comentar que su esposa padece de cáncer y que no se comunique con ella para hablar sobre el tema, sino que traten el asunto con él.

“No se preocupe (…), pero ese tema véalo bien”, le responde el supuesto doctor Mariaca.

El caso es de conocimiento de autoridades judiciales quienes se pronunciarán sobre el caso en las próximas horas, informó El Bunker.