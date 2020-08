Fiscal General del Estado solo aparece e informa a través de videos grabados y notas de prensa

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reapareció este jueves a través de un video grabado en el que se refiere a los procesos penales que se han abierto por los 12 días de bloqueos que hubo en el país y afirma que las causas serán gestionadas en un marco de objetividad y transparencia.

Lanchipa volvió a mostrarse públicamente, a través de la grabación del video, de menos de un minuto y medio, donde indica que hay 33 denuncias que se gestionan en las diferentes fiscalías departamentales.

Sin embargo, no precisa las causas que hay en cada departamento, la cantidad de detenidos que existen por estos procesos, ni las pericias que se han solicitado para aclarar de mejor manera a los instigadores del cierre de las rutas en el país.

Tampoco la autoridad indica si algún proceso fue iniciado de oficio por alguna representación del Ministerio Público y, si esto no fue así, tampoco explica el porqué de la decisión que se asumió desde las fiscalías para no actuar de forma inmediata ante la observación de la realización de acciones ilegales, como la presencia de personas armadas en algunos puntos del país o cuando se generaron enfrentamientos violentos entre civiles, situaciones que no merecieron su actuar de oficio.

En el caso cruceño, hay diez denuncias en proceso de investigación. Seis tienen como escenario el municipio de Samaipata, donde hubo amedrentamiento de los bloqueadores, ataques a los bienes públicos, amenazas y enfrentamientos entre civiles.

Además de estas causas, todas denuncias realizadas por la Policía e instituciones locales, hay un proceso en la localidad de Tiquipaya (municipio de El Torno) por el secuestro de ocho personas plagiadas por los bloqueadores y otro en la comuna de San Ignacio de Velasco, por una tentativa de homicidio, privación de libertad y lesiones leves y graves, por parte de los movilizados en esos días.

Finalmente, en la capital cruceña se han sentado dos denuncias, una por terrorismo en contra del expresidente Evo Morales, presentada por el titular de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Erick Morón, y un caso de supuesta instigación a delinquir, hecho que presuntamente habría cometido una exfuncionaria de Migración, que convocó a otros a salir a bloquear, causa que aún está en análisis.

Al final del día EL DEBER logró un contacto con el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, quien indicó nuevamente que desde el Gobierno se continuaba analizando la posibilidad de denunciar al fiscal Lanchipa y reiteró que, pese a su aparición en video, aún esta autoridad no responde los llamados de los ministros de Estado.