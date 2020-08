Fiscalía ordena libertad irrestricta para el líder cívico Rómulo Calvo

El Ministerio Público decidió hoy no presentar ninguna imputación contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por lo que el líder cívico quedó en libertad. La decisión de la Fiscalía fue aplaudida por decenas de personas que llegaron esta mañana hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para brindarle su respaldo.

Entre ruidos de petardos y un masivo respaldo por parte de diversas instituciones, Calvo llegó antes de las 10:00 a la Felcc para brindar sus declaraciones ante un denuncia interpuesta en su contra por personas afines al MAS.

Desde temprano sectores como el de salud y la Unión Juvenil se congregaron para expresarle su pleno apoyo.

Apenas pasaron 20 minutos entre el ingreso y su salida de la Felcc. Ante el fiscal del caso, Calvo se abstuvo de declarar amparado en su derecho constitucional. Su abogado, Gary Prado, dijo que “el fiscal reconoció que no hay mayores elementos que aporten para una investigación en profundidad” por lo que decretó la libertad irrestricta del presidente cívico.

A su salida, Calvo alegó que la denuncia en su contra es un “invento”, fruto de la fantasía de gente ociosa. Además, considera que es ilógico que quien no aporta al país quiera procesar a quienes realmente hacen algo por la patria.

“Averigüen quién es Rolando (Enriquez) Cuéllar, quién es Mamani o Nina, son delincuentes ociosos que no aportan nada a este país” dijo Calvo. Sobre su presencia ante el fiscal señaló: “No puedo declarar porque no tengo conocimiento de la causa, todo es inventado”.

Rolando Enriquez Cuéllar, Crispín Carballo y Octabio Carballo presentaron una denuncia contra el líder cívico de los delitos de homicidio culposo en el grado de tentativa, lesiones graves y leves, asociación delictuosa, por hechos ocurridos en Santa Rosa de la Roca, en el municipio de San Ignacio de Velasco, durante los días de bloqueos de las rutas.