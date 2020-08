Gasificación en la plaza principal de Cochabamba tras protestas de trabajadores de EMSA

Trabajadores de EMSA piden la renuncia del nuevo gerente

Trabajadores de la Empresa Municipal de Servicio de Aseo (EMSA) exigen la destitución del nuevo gerente, Elvis Gutiérrez y la reincorporación de Cristian Cuellar, en medio de las protestas hubo fuego y gasificación.

Durante las movilizaciones que realizaron los trabajadores de EMSA lanzaron escobas con fuego a la policía, quienes también reaccionaron con agentes químicos para poder dispersar a los manifestantes, quienes exigen la destitución del nuevo gerente de la empresa.

Por su parte el nuevo gerente, Elvis Gutiérrez, asegura que respeta las protestas y los derechos de los trabajadores, sin embargo, les pide cumplir con su labor en la empresa, que es la limpieza de la ciudad. Hace algunos días se mostraba en diferentes mercados y zonas de la ciudad montañas de basura lo que provoca mayor contaminación y peligro sanitario para la población.

También lamentó que estas protestas se deban a una sola persona, la cual ya no es parte de la empresa, pero aseguró que si su renuncia pacificará las cosas y hará que los trabajadores cumplan con su labor está dispuesto a renunciar.

«Yo agradezco mucho los acercamientos que hemos tenido con algunas personas de los bloqueos y es la forma de trabajar, dialogando,(…) no peleando por una persona que se siente maltratada y queriendo agarrarse del cargo, yo emplazo al señor Cristian Cuellar que si pasa por la decisión de que él se aleje y yo me aleje de EMSA, no me hago ningún problema» expresó Gutiérrez.

Hoy habrá un diálogo a las 10 de la mañana.