Gobierno aclara que hombre detenido por narcotráfico no es el padre de Noemí, joven ligada a Evo

El viceministro de Régimen Interior señala que el sujeto procesado por narcotráfico es un homónimo al progenitor de Noemí. En redes sociales surgió la versión del parentesco

Pastor Meneses, procesado por narcotráfico, no es el padre de Noemí (19), la joven ligada a Evo Morales. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, aclaró que el nombre que circula en redes sociales es un homónimo y no tiene relación con el caso abierto por estupro contra el exmandatario.

En redes sociales circularon versiones que señalaban que Pastor Meneses, prófugo desde 2017, era progenitor de la muchacha, que es ligada sentimentalmente con el expresidente y que fue descubierta circulando en un motorizado oficial de la Gobernación de Cochabamba.

“Es un homónimo, no sería esta persona, pero se están realizando las investigaciones, los avances previos que se tienen aparentemente indican que no sería la misma persona”, dijo a radio Fides la autoridad.

Datos indican que Pastor Meneses fue detenido por una patrulla de Umopar en marzo de 2013, transportando dos kilos de clorhidrato y después afrontó un proceso judicial que se dilató hasta ahora.

“No es cierto, el señor no es quien se indica en las redes sociales, si es un señor Meneses, pero no es el papá de Nohemí (…) Es otra persona y el padre de Nohemí no lleva el nombre que está circulando en redes sociales”, ratificó la autoridad.

Noemí es parte de la investigación que se inició contra el jefe del MAS, por presunta trata y tráfico y estupro. Ella, junto a una adolescente de 15 años que quedó embarazada, habrían mantenido relaciones sentimentales con el líder cocalero, de acuerdo a las acusaciones realizadas ante la Fiscalía.

En su momento, el propio viceministro detalló que la familia de la joven huyó a Argentina tras la aprehensión de ella y su hermana, a mediados de julio, por uso indebido de bienes del Estado, al circular en un motorizado oficial. Luego se conoció que su madre trabajó para la Alcaldía de Sacaba.

Fuente: El Deber