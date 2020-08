Gobierno asegura que no se vulneró derechos de la joven vinculada con Evo Morales

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, aseguró este viernes que no se vulneró los derechos de joven que apareció vinculada al expresidente Evo Morales, cuando prestó sus declaraciones informativas ante instancia policiales.

«No se ha vulnerado ningún derecho de la señorita para tener la declaración, lo hizo bajo su voluntad, bajo ninguna presión, ella suscribe que no fue objeto de ningún tipo de presión, ella ya está fuera del país y está bien asesorada para que pueda decir lo que últimamente dijo», afirmó la autoridad de Gobierno en el programa En Portada.

La muchacha de 19 años indicó, según su declaración a la Policía, que conoció a Morales en 2015, a través de sus padres en un carnaval celebrado en el Trópico de Cochabamba.

Según esa versión, ella dijo tener una «relación sentimental» con Morales desde el 24 de mayo de este año. También aseguró que viajó México en 2019 y a Argentina en 2020 por vacaciones. Indicó que en su visita a ambos países tuvo contacto con Morales.

La joven envío una carta a la Defensoría del Pueblo para señalar que hizo esas declaraciones bajo presión de los efectivos policiales.

Ante ello, Issa explicó que la Policía está «en el ojo de la tormenta» y tiene mucho cuidado para no vulnerar los derechos. «Jamás sucedió esto (vulneración de derechos), no se intimidó a las señoritas e indican esto en la declaraciones que no están siendo obligadas a declarar», aseguró.

Fuente: ABI