Gobierno asegura que promulgación de tres leyes por presidenta del Senado es inconstitucional

Fuente: ABI

La Paz,27 ago (ABI).- El Gobierno aseguró este jueves que la promulgación de tres leyes que realizó la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante esta jornada es inconstitucional y que detrás de la determinación hay un fondo político.

Las leyes que promulgó Copa el descuenta del 50% al pago de alquileres, la de atención en clínicas privadas para pacientes COVID-19 derivados del sector público y la que regula la donación de plasma, las cuales fueron remitidas al Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo observó las normas.

«Es inconstitucional, muestra una vez más claramente que no respetan la Constitución Política del Estado y actúa arbitrariamente. Nosotros, está claro que una ley que se manda al Tribunal Constitucional no puede ser promulgada mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie y si se lo hace están demostrando claramente que no respetan la Constitución», afirmó el ministro de la Presidencia Yerko Núñez.

En tanto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó la medida como un accionar político ya que la presidenta del Senado, no tiene la potestad de promulgar las leyes porque eso le corresponde al Ejecutivo.

«No debería haberlas promulgado, pero ella (Eva Copa) lo único que se dedica es hacer política, no se preocupa por el pueblo», enfatizó Murillo.

//Red Central///YF// ABI