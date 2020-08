Gobierno cambia de estrategia, apuesta por una salida pacífica

Página Siete / Pablo Peralta M. / La Paz

El Ejecutivo cambió de estrategia. La pasada semana, desde el Gobierno se anunciaban operativos para desbloquear en “cualquier minuto”. En cambio, desde el inicio de esta semana se apuesta por la pacificación y el diálogo.

“Siempre una salida pacífica es lo más aconsejable”, declaró a Página Siete el diputado oficialista Gonzalo Barrientos. “Todos sabemos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está con el objetivo de convulsionar al país y generar violencia y sangre”, agregó el legislador.

“Aquí no hay angelitos”

Cuando se cumplía el quinto día de bloqueo de los sectores del partido azul, el ministro de Gobierno Arturo Murillo dio una conferencia de prensa desde Cochabamba en la que habló de un eventual desbloqueo.

En aquella oportunidad, la autoridad anunció operativos “en cualquier minuto”, e indicó: “Espero que, así como han sido valientes para buscar matar a la gente, cortándoles el oxígeno, cortándoles los medicamentos, asaltando camiones, así sean valientes para afrontar lo que se les viene: los juicios, los procesos, porque todos los que están siendo identificados van a ser procesados. Aquí no hay angelitos”.

No obstante, un día después la presidenta Jeanine Añez llamó al diálogo para el domingo, cita que, no obstante, no logró la asistencia del MAS ni la Central Obrera Boliviana ni de cinco binomios.

El lunes, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez manifestó que el Gobierno “defiende la vida” y que el Ejecutivo no se prestará a “esa maniobra de tratar de escalar en un conflicto”.

“El mejor camino es el de la paz y el del diálogo, y continuaremos avanzando en esta dirección”, expresó Núñez.

“Pantalones no nos faltan”

El lunes, el ministro de Defensa, Fernando López, participó en una reunión con los líderes del Comité Pro Santa Cruz. En la cita, entre otros detalles, aseguró que se debe evitar las muertes, frente a los eventuales enfrentamientos que se pueden producir por los desbloqueos a través de la fuerza.

“Pantalones no nos faltan, firmeza no nos falta, decisión no nos falta, pero en estos momentos la prioridad es cero fallecidos por enfrentamientos”, manifestó López, quien agregó que no puede ser que un boliviano muera “en una gestión de paz”.

Ante los líderes cívicos, López reconoció que es verdad que “hay bronca”, pero pidió reflexionar en que “esa bronca puede convertirse en violencia y la violencia en muerte”.

“No entrar en el juego…”

El diputado oficialista Barrientos sostuvo que el partido azul tiene “una actitud criminal contra la salud del pueblo boliviano”. El legislador manifestó que lo que se busca en el fondo es convulsionar al país.

“Obviamente lo que corresponde y al menos eso es lo que se ha establecido es de que se vaya dialogando, se dé una salida dialogada y no entrar en el juego del MAS”, expresó Barrientos.

Murillo en entrevista con CNN aseguró que hay 150 bloqueos en el país y que el Gobierno está “tratando de evitar una guerra civil”.

Bascopé: “Están buscando una sublevación”

Williams Bascopé, candidato a diputado por la alianza Juntos, denunció ayer que las organizaciones del MAS mantienen los bloqueos de caminos porque están buscando una sublevación popular en contra del Gobierno.

“Esto ya no se trata del rechazo a la postergación de las elecciones, porque están pidiendo la renuncia de la presidenta Jeanine Añez, que fue posesionada con carácter transitorio (…) Ellos están buscando una sublevación de carácter popular”, afirmó Bascopé.

El domingo, los llamados autoconvocados de K’ara K’ara de Cochabamba determinaron tomar las plantas de YPFB, en demanda de que las elecciones se efectúen antes del 18 de octubre y para pedir la renuncia de la presidenta Áñez. Además, a través de las redes sociales, circuló un video en el que se ve a un grupo de personas vestidas con ponchos rojos, que recorren una carretera del altiplano paceño montadas en motocicletas y portando fusiles. El grupo se presentó como Juventudes Waris del municipio de Warisata.

Williams Bascopé también expresó su preocupación por el odio racial que muestra un resentimiento no superado, que se pensaba que la Asamblea Constituyente había resuelto. (ABI)