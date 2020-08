Gobierno clausura el año escolar para colegios particulares, fiscales y de convenio

No habrán estudiantes reprobados y los maestros de los colegios fiscales seguirán percibiendo su sueldo.

eju.tv

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció la clausura del año escolar 2020, tanto para colegios particulares como colegios fiscales y de convenio.

«El Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, comunica la clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de educación regular en los niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio» de esta forma el ministro de la Presidencia anunciaba la clausura escolar de esta gestión, indicando que entrará en vigencia a partir del día lunes.

Agregó que no habrá reprobados y todos pasarán al siguiente curso, además, el sueldo de los maestros del área pública se continuará pagando.

Aseguró que durante el resto del año se continuará con procesos de formación y capacitación en los maestros para el uso de los recursos educativos de manera virtual y a distancia, además de que se continuará con los procesos formativos y complementarios de los estudiantes, «sobre todo de los bachilleres» señaló Núñez.

Por otra parte se trabajará en mejorar la ampliación de las redes de fibra óptica, señal satelital y de internet, además de la suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales para garantizar el acceso al internet.

«El gobierno anterior no invirtió en mejorar estos sistemas de internet, no hemos podido entrar a la modernidad y lamentamos mucho que en provincias, en muchos sectores de nuestro país no hay internet, por lo tanto no se puede pasar clases, y por eso es también que se ha tomado la decisión de clausurar el año escolar en vista de esta situación tan lamentable» expresó la autoridad.