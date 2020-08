Gobierno descarta sobreprecio en la compra de 324 respiradores

La ministra de Salud, Eidy Roca, manifestó que no se han escondido los respiradores porque se han entregado a todos los departamentos del país.

eju.tv

El Gobierno nacional a través de la ministra de Salud, Eidy Roca, y el viceministro de Transparencia Guido Melgar, en conferencia de prensa, descartaron que haya existido un sobreprecio en la compra de 324 respiradores.

«Queremos demostrar que la compra de los 324 respiradores, que se distribuyeron en el país, ha sido de forma correcta y transparente, no hubo sobreprecio y tenemos todo para demostrarlo», señaló la ministra.

Roca, manifestó que no se han escondido los respiradores porque se han entregado a todos los departamentos del país y que eso lo va a demostrar. Asimismo, indicó que los respiradores que tuvieron desperfectos fueron arreglados por la empresa proveedora (…) solo el 7% de los equipos han tenido un desperfecto y se encuentran con las garantías que requieren y el arreglo necesario.

Por su parte el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, rechazó que se diga que el Ministerio de Salud haya escondido la documentación de los respiradores, que estos equipos se habrían escondido y que estos tuvieron un sobreprecio. «Esas acusaciones son falsas».

«La documentación, supuestamente oculta, nunca salió de la Unidad Desconcentrada del Ministerio de Salud que se encargó de la compra de estos respiradores. Nunca salió la documentación y por eso es falso que se haya escondido», enfatizó.

En los medios se señala que los respiradores, de acuerdo a una cotización de la fábrica, supuestamente costarían $us 8.500 y que el Estado pagó alrededor de $us 35 mil, pero en la documentación de la fábrica el precio unitario es de $us 18.500.

Una nota de la fábrica de los respiradores señala que la cotización de $us 8.500 es al 18 de agosto de 2020 y este precio no es el mismo que tenía en abril, porque en ese mes llegó a superar el 300%. El sobreprecio que se denuncia no existe.

Melgar aseguró que si bien la fábrica señala que el precio unitario de los respiradores es de $us 18.500, es necesario tomar en cuenta que Bolivia no le ha comprado a la fábrica porque esta no vende de manera directa y lo dice en su nota, usa intermediarios.

«La posibilidad de que Bolivia le compre directamente a esa fábrica de respiradores no existe porque no tiene licencia de exportación», indicó.

Entre tanto la ministra de Salud, mencionó que se tiene una Dirección de Servicios de Salud que hace la planificación de cómo se hará la distribución de los respiradores con la debida anticipación. Esa distribución se hace a los hospitales Covid-19 que previamente fueron evaluados.

Una vez que llegan los respiradores al país, algo que sucedió en distintos momentos y partidas que tienen sus respectivas actas de entrega, son depositadas en la Central de Abastecimiento de Suministro de Salud y de ahí se envían a los departamentos.

Informó que del mes de mayo a la fecha, se han distribuido 314 de los 324 respiradores y quedan 10 respiradores que serán entregados esta semana en los hospitales de La Paz de acuerdo a la programación. «En ningún momento estos respiradores fueron escondidos», concluyó