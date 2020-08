Gobierno estima que movilización de la COB no será contundente y llama al diálogo

paginasiete.bo

El director de Coordinación con Movimientos Sociales, Rafael «Tata» Quispe, afirmó que las movilizaciones determinadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, a partir de este lunes 3 de agosto no tendrán la contundencia que se anunció, porque hay sectores sociales que no quieren marchar. Aunque también dijo que el Gobierno está abierto a diálogo.

«Es verdad que la COB ha convocado a una movilización, pero también conocemos que algunos sectores no lo van a acatar. Las Bartolinas o los mineros tal vez, en el caso de la Conamaq, una facción de la Fejuve alteña también dijo que no acatará al igual que los gremiales y así podemos enumerar varias organizaciones que afirmaron que no acatarán y que priorizan la lucha contra el coronavirus», anticipó en una entrevista con Cadena A.

No obstante, indicó que el Gobierno reafirma nuevamente el diálogo y que están dispuestos a atenderlos, para ello han tomado contacto con la Fejuve de El Alto, con la Conamaq y otros sectores, que no quieren que se incrementen los contagios por Covid-19.

«No creo que sea contundente el bloqueo, vi que muchos sectores afirmaron que primero está la vida, este tema es político del MAS en demanda a que se realicen las elecciones el próximo 6 de septiembre. La COB hace cálculos políticos, si ven que sus movilizaciones no son contundentes, dirán que sí aceptan el diálogo y si fuera contundente intentarán prevalecer el mandato de su cabildo», afirmó.

Según Quispe, la gente está asustada y tiene la conciencia que primero es la vida, pero en varios lugares de municipios rurales les están obligando algunos de sus alcaldes a acatar las movilizaciones, pero la respuesta de los pobladores es clara de no aceptar la medida.

También dijo que el número de contagios en el país está en incremento y que los dirigentes del MAS deben ser conscientes de esas cifras y las consecuencias que pueden traer estas concentraciones.