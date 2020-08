Gobierno: “La COB protege los intereses del MAS”

“El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, no representa ni protege los derechos laborales de los obreros del país, solo garantiza y protege los intereses del señor Evo Morales y de sus aliados. Ha perdido todo el respaldo de los sectores sociales que aglutina el ente matriz de los trabajadores, lamentablemente lo está usando a su conveniencia”, dijo la autoridad, durante una entrevista con Primero la Verdad, que difunde Bolivia Tv. (Abi)

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, manifestó que al dirigente no le importa resguardar la salud de la población a la hora de convocarlos, desde hoy, a movilizaciones en beneficio del partido de Morales, según un reporte del periódico Bolivia.

La autoridad lamentó que las movilizaciones convocadas por el Movimiento al Socialismo y sectores abiertamente afines a esta tienda política como la COB hayan permitido que estas medidas desemboquen en delincuencia, vandalismo, ataques a la prensa y daño contra el ornato público.

“Hay una irresponsabilidad tremenda de este señor Juan Carlos Guarachi, nosotros no podemos aplaudir los hechos vandálicos, no podemos aplaudir el hecho que ellos estén vulnerando el tema de la salud pública”, señaló Alanoca, a tiempo de recordar que el Gobierno no puede quedar indiferente ante esta vulneración de derechos de la ciudadanía, ahí el motivo de las denuncias penales presentadas en contra de los organizadores de estas marchas.

Alanoca calificó el proceder del máximo ejecutivo de la COB como servil a los intereses del expresidente Evo Morales; además, de tener un largo historial de actitudes que comprueban su inclinación política hacia el partido azul, dejando de lado los intereses de los trabajadores bolivianos a cambio de revendas y espacios de poder.

Añadió que los reclamos que postulan los sectores movilizados tienen que ver con la fecha de elecciones y no en solicitudes para la protección de la vida y la salud de los trabajadores y la ciudadanía.

“En todo caso, estas peticiones deben ser elevadas al Órgano Electoral que es el encargado de determinar de forma autónoma, la realización de elecciones y la fecha en que estas tienen lugar”, puntualizó.