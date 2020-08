GOBIERNO NECESITA UN PSICÓLOGO, no sabe cuál es el lado correcto: Por un lado at…

... Luis Fernando Camacho dice a la presidenta Jeanine Áñez que si no ordena levantar los bloqueos, él convocará a la población. ...

...El dirigente del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, criticó las declaraciones del candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho . "No...

exitonoticias.com.bo | 17 hours ago

...Éxito Noticias, 9 de agosto 2020.- El exlíder cívico cruceño y candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, convocó a la... la Patria, no podemos permitir que nos roben la libertad y la vida.Posted by Luis Fernando Camacho on Sunday, August 9, 2020 "Evo Morales y el...

