Gobierno: Noemí declaró bajo su voluntad y está bien asesorada

viernes, 21 de agosto de 2020 · 20:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, aseguró este viernes en el programa En Portada que la supuesta novia de Evo Morales, Neomí M. C., está “bien asesorada”, y negó que se hayan vulneraron sus derechos, en alusión a la carta enviada a la defensora del Pueblo, en la que denuncia una serie de atropellos.

“No se ha vulnerado ningún derecho de la señorita para tener la declaración, lo hizo bajo su voluntad, bajo ninguna presión, ella suscribe que no fue objeto de ningún tipo de presión, ella ya está fuera del país y está bien asesorada para que pueda decir lo que últimamente dijo”, afirmó Issa.

Además, el viceministro explicó, que la Policía está «en el ojo de la tormenta» y tiene mucho cuidado para no vulnerar los derechos. «Jamás sucedió esto (vulneración de derechos), no se intimidó a las señoritas e indican esto en la declaraciones que no están siendo obligadas a declarar”, apuntó la autoridad.

Respecto a cómo se consiguieron las fotos y conversaciones entre Noemí y el exmandatario, Issa contó que fue gracias a que la hermana de la supuesta novia del exmandatario, Gladys, detenida por el caso terrorismo que se investiga. «No sabíamos lo que íbamos a encontrar en el celular de Noemí”, explicó Issa, al explicar que Gladys tenía en su poder el móvil de su hermana.

La autoridad detalló que el caso estupro comenzó el 7 de julio de este año, cuando los vecinos de un barrio de Sacaba denunciaron que había fiesta en un lugar en plena pandemia. Entonces la Policía se presentó en el lugar y detuvo a siete personas que fueron llevadas a la Felcc.

«Se les tomó los nombres, el fiscal decide dejarlas en libertad, cuando se revisa la lista se establece que dentro de estas personas estaba la señorita Gladys M. requerida por la justicia en el caso terrorismo que se sigue en contra del expresidente Evo Morales con el señor Yucra, el caso del audio, esta señorita tenía varias llamadas con el señor Yucra”, precisó el viceministro.

A partir de este dato se organizó un operativo para ubicar a Gladys, quien se encontraba en la provincia cochabambina de Arani, a bordo de una vagoneta Nissan Patrol color negro.

«Cuando se revisa la placa se establece que esta movilidad estaba a nombre de la Gobernación de Cochabamba, que se le habría sido otorgada hace dos años. ¿Cómo confirmamos esto?, porque a señorita Gladys era quien cargaba combustible, ahí estaban Noemí, Gladys y otra persona de apellido Meneses, se la detiene y se las conduce a la Felcc, donde se le retienen los dos celulares”.

La autoridad también confirmó que la hermana de Noemí ahora se encuentra con detención preventiva en el penal de Obrajes, de la ciudad de La Paz, mientras que la supuesta pareja de Morales tenía detención domiciliaria, pero huyó del país con ayuda de un uniformado.