Gobierno pondera investigaciones contra el MAS por delitos de lesa humanidad

Ante el anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, sobre el inicio de investigaciones en torno a delitos de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Evo Morales y miembros de su gabinete, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, manifestó que es importante que los responsables de estos crímenes sean plenamente identificados.

La autoridad señaló que es de suma importancia que el mundo tenga conocimiento de los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 después de descubierto el fraude electoral perpetrado por el Movimiento al Socialismo, y las jornadas de violencia generada por militantes del MAS después de la fuga del ex presidente.

“Es importante que el mundo y el país puedan conocer e identificar a los responsables de la vulneración de estos derechos durante la gestión de los 14 años del MAS”, declaró Núñez.

Añadió que es saludable que se proceda con las investigaciones para identificar a los que cometieron los delitos de los que se habla en la presente demanda.

Al respecto, el diputado Gonzalo Barrientos indicó que el análisis jurídico que lleva adelante la Corte de La Haya en relación a los crímenes de lesa humanidad y vulneración de derechos humanos cometidos por Evo Morales y el masismo durante su gobierno y en especial en los hechos de violencia post fraude electoral, son una muestra de que existen muchos indicios que señalan al anterior gobierno como responsable de esas jornadas de violencia.

“La justicia internacional también lleva adelante estos análisis jurídicos y seguramente ejecutarán todos los procesos que correspondan. La justicia tarda, pero llega” señaló.

Pidió que el Estado boliviano mediante sus instancias competentes, y las instituciones que presentaron denuncias, estar al pendiente del avance de estos procesos para que se sancione a los responsables como corresponde y de esta forma garantizar que nunca más se produzcan situaciones que atenten contra la estabilidad del país.

El lunes, la Corte Penal Internacional instruyó se inicie con el análisis jurídico por la denuncia presentada por diez ciudadanos bolivianos ante esta instancia. La referida denuncia va en contra del ex presidente Evo Morales y Álvaro García Linera en su condición de ex vicepresidente, además de los ex ministros de Estado Wilma Alanoca, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Javier Zabaleta, por crímenes cometidos después del fraude electoral perpetrado por el MAS en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Esta abarca los hechos registrados entre el 27 de octubre y el 20 de noviembre del pasado año.

En esta lista también está incluido el ex asambleísta departamental por La Paz, Gustavo Torrico.