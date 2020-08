Hermano de periodista que sufrió accidente: «Pese a estar gravemente herida, mi hermana sacó fuerzas y llamó pidiendo ayuda»

Blanca Elena Maza Moye, de 29 años, periodista del diario El Mundo, permanece internada en terapia intensiva del hospital Japonés desde la madrugada del jueves, tras sufrir un accidente de tránsito, en el que perdieron la vida dos de sus compañeros de trabajo.

Sus familiares, con fe, se aferran a Dios para salvarle la vida y oran en espera de que supere estado crítico. Su hermano menor, Luis Fernando Onarri Moya, de 21 años, aseguró que Blanca Elena sufrió graves heridas que afectaron su columna. «Los médicos hacen todos los esfuerzos, le hicieron los análisis y esperamos el resultado para una operación clave. Toda nuestra familia está unida; sus colegas y compañeros también buscan ayudarla», dijo.

Luis Fernando reveló que el día del accidente, su hermana salió de su trabajo y, como siempre, retornaba a su casa en un vehículo que presta servicios a la empresa de comunicación. «Siempre llegaba casi a la medianoche. Ese día no llegó, pero mi hermana, estando gravemente herida, no sé de dónde sacó fuerzas y desde su teléfono marcó y llamó a nuestra prima, pero luego ya no pudo hablar», contó mientras la acompaña en el hospital Japonés.

Blanca Elena trabaja en el periódico El Mundo desde hace dos años. Es parte de seis hermanos, tres de los cuales son independientes. Ella vive con sus padres y sus otros hermanos. Egresó de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

La madrugada del jueves, cuando Blanca Elena regresaba a su casa junto a sus compañeros de trabajo, el automóvil trataba de ingresar a la Urbanización El Trapiche, sobre la carretera a Cotoca. Fue en ese giro cuando recibió el violento impacto de una camioneta. Perdieron la vida Medardo Barrientos Molina, periodista, y el chofer Miguel Cuéllar. El conductor de la camioneta fue liberado por la justicia en Cotoca.

Rifa solidaria

Compañeros de la Universidad Gabriel René Moreno están consternados y se solidarizaron con Blanca Elena organizando una rifa solidaria, que se realizará el viernes 21 de agosto. Sus familiares y compañeros solicitan la compra de los números de rifa a Bs 10 y que habrá premios importantes para reunir recursos económicos y afrontar los gastos médicos que se derivan de la emergencia.

Para contribuir en la rifa o con ayuda solidaria, puede contactarse con la familia a través de los números de teléfonos 75076798, 79916824, 69086432 o 76656159.