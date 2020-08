Hoy sostuvimos un diálogo enriquecedor con J.L. Rodríguez Zapatero, ex president…

Hoy sostuvimos un diálogo enriquecedor con J.L. Rodríguez Zapatero, ex presidente de #España. Gracias por el cariño a #Bolivia, el intercambio de ideas respecto a la múltiple crisis que vivimos y el apoyo a la lucha pacífica del pueblo por la recuperación de nuestra democracia. https://t.co/1mc8YZvth1

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

Dirigentes del transporte demandan a Evo y sus candidatos por bloqueo de carreteras | EL DEBER eldeber.com.bo | 6 hours ago ...candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca salir a bloquear las carreteras para que se cambie la fecha de las elecciones generales... que el expresidente Morales, luego de varias amenazas públicas, ordenó a Huarachi, y los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca... Compartido: 5.3K

El MAS se divide y no todos cierran filas por Evo en el caso de estupro | EL DEBER eldeber.com.bo | 1 hour ago ...públicamente del tema, aunque al interior hay un debate rígido porque la polémica afecta la campaña del binomio a la Presidencia de Luis Arce y David... caso particular" El candidato a la Presidencia por el MAS, Luis Arce, salió a defender al exmandatario y acusar a sus adversarios de "inventar" las... Compartido: 983

El MAS trata de sanar sus heridas posbloqueo y tiende al pragmatismo | EL DEBER eldeber.com.bo | 2 hours ago .... Consultado respecto a desde cuando las organizaciones sociales afines al MAS harán campaña por la candidatura de Luis Arce, Nina aseguró que... afines al MAS harán campaña por la candidatura de Luis Arce, Nina aseguró que respetarán el calendario electoral. No hay apuros. Hacia el pragmatismo... Compartido: 144

El MAS se divide y no todos cierran filas por Evo en el caso de estupro eju.tv | 37 minutes ago ...Tanto el candidato a la Presidencia, Luis Arce, como la presidenta del Senado, Eva Copa, consideran que la denuncia debe tratarse como un caso de... del tema, aunque al interior hay un debate rígido porque la polémica afecta la campaña del binomio a la Presidencia de Luis Arce y David Choquehuanca a... Compartido: 132

Bolivia protesta contra la presidenta de facto Jeanine Anez www.annurtv.com | 4 hours ago ...industrialización con alivio de la deuda y un impuesto a la riqueza El candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, planteó... Compartido: 67

Bolivia || Mass Struggle to Overthrow Áñez and Assure Free and Democratic Elections Now! internationalsocialist.net | 3 hours ago ...coup. Despite the unreliability of the polls, there are indications that the MAS candidate, Luis Arce Catacora, is ahead of his right-wing... opponents and would have a good chance of winning if the electoral process was democratic and honest. Luis Arce is a former economy minister in Evo... Compartido: 56

El MAS en un mal momento www.paginasiete.bo | 6 hours ago ...pasados (la encuesta del mes de agosto publicada por Página Siete hace dos semanas da a su candidato Luis Arce un 23% al igual que a Carlos Mesa), su... poco asertiva participación de los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca, sólo reforzó la idea de que quien sigue moviendo los hilos de cada paso... Compartido: 50

Órgano electoral de Bolivia denuncia "injerencia" de funcionario argentino www.biobiochile.cl | 20 hours ago ...empatados en intención de voto Luis Arce, delfín de Morales, y el expresidente de centro Carlos Mesa, ambos con el 23%. Les siguen la mandataria interina... Compartido: 55

Bolivia denuncia la "injerencia" de un funcionario argentino en las elecciones www.perfil.com | 19 hours ago ...convulsión social que condujo a la renuncia de Morales. Para estos comicios están empatados en intención de voto Luis Arce, designado por Morales, y el... Compartido: 35

Se comprobó que la foto del candidato del MAS, Luis Arce, junto a Noemí es verdadera www.infomanos.com | 22 hours ago ...Se cubrió intencionalmente el rostro de la joven para preservar su imagen A través de redes sociales circula una fotografía de Luis Arce Catacora... una imagen en la que se observa a Evo Morales, Luis Arce Catacora y N.M. (la joven con quien Morales habría cometido estupro). Es una foto verdadera... Compartido: 29

Bolivia's bishops stress environment as elections approach www.ncronline.org | 21 hours ago ...Morales was forced to resign over allegations of fraud to win a fourth term. The most recent poll put her third behind Luis Arce, of Morales' Movement to... Compartido: 25

If Bolivian Gov't Delays Vote Again, It Will Trigger Uprising Impossible to Contain, Journo Warns sputniknews.com | 16 hours ago ...is well aware of MAS big chances to return to power after the elections. National polls show MAS presidential candidate Luis Arce's stable lead... vis-à-vis his competitors. A poll of Bolivia's 9 largest cities shows MAS candidate Luis Arce with a slight lead. The big cities are where... Compartido: 25