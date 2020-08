IME dice que Murillo y Añez extraviaron 95 respiradores; Gobierno, que están en custodia

Fuente: paginasiete.bo

La empresa IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, intermediaria entre el Gobierno y el fabricante de los respiradores GPA Innova, a través de su abogado, Ramiro Vega, informó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) le manifestó que sólo pudo ubicar 75 de los 170 equipos que llegaron al país. El Gobierno aseguró que los equipos están «en custodia».

«El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado. Dice ‘se lo hemos entregado al Ministerio de Salud y no sabemos dónde están, estamos tratando de ubicar los respiradores’. Esa es irresponsabilidad administrativa del Gobierno originada primero por el ministro (Arturo) Murillo y la presidenta (Jeanine) Añez, al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la exhibición de respiradores. Los perdieron», aseguró Vega en Fides TV.

En conferencia de prensa la tarde de este lunes, la ministra de Salud, Eidy Roca, se refirió al tema, al asegurar que los equipos están en custodia, sin precisar la cantidad ni su ubicación actual.

«Con relación a los respiradores, están en custodia hasta que termine todo el proceso», afirmó la autoridad.

En el programa Antes de Mediodía, Vega afirmó que fue informado del extravío a través de una carta que la Aisem envió a IME, y añadió que el Gobierno no pidió la resolución del contrato sobre la entrega de los respiradores, como afirmó el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, sino que se le dé cumplimiento bajo amenaza de resolución.

El abogado cuestionó que se reclame que los equipos no hayan tenido todos los accesorios para su funcionamiento, cuando las autoridades no saben dónde están. IME Consulting respondió que la entrega se hizo en Barcelona y no en Santa Cruz, con base en acuerdos verbales hechos por la emergencia sanitaria.

El abogado de la intermediaria detalló que lo que busca el Gobierno es valerse de una «chicanería vergonzosa” porque se argumenta que se quiere devolver los respiradores cuando no saben dónde se encuentran, por lo tanto, tampoco pueden saber qué o cuántos accesorios faltan, insumos que IME quiere entregar.

Sobre la resolución, el periodista Tuffí Aré publicó este lunes una carta fechada el 28 de junio, enviada por la Aisem al representante legal de IME Consulting, Ignacio Manuel Mazarrasa, en la que se manifiesta la intención de resolución del contrato por incumplimiento a las estipulaciones del contrato y por incumplimiento injustificado en los plazos de entrega, entre otros.

El domingo, el Ministro de Justicia manifestó que el Estado pidió la resolución de ese contrato y la devolución de 2,2 millones de dólares del pago que se hizo por anticipado. Además sostuvo que la fábrica hizo conocer a la empresa que vendió los equipos, que no podrá cumplir con algunos ítems.

“Es decir, (IME) nos ha hecho conocer que no va a cumplir con algunos ítems, más allá del proceso penal, y nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato, eso significa la devolución de los 2.200.000 dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia», informó Coimbra este domingo.

El Ministerio de Salud suscribió un contrato para adquirir los equipos de la empresa española GPA Innova, a través de la intermediaria IME Consulting Global Services Sociedad Limitada, por un costo total de 4,7 millones de dólares.

“Si el Gobierno boliviano no justifica fallas técnicas reales en los equipos, la fábrica (de GPA Innova) no puede devolver o recibir de nuevo los equipos, cosa que no se ha hecho porque ni siquiera se han recibido completos los equipos por deficiencias del Gobierno boliviano”, manifestó Vega.

El sobreprecio

El jurista declaró que en la carta a la que hace referencia y los informes de Aisem no se menciona en ningún momento el tema del sobreprecio en la adquisición de los respiradores.

“En ninguna parte de la carta y ampulosos informes que presenta la Aisem acusan alguna observación sobre el precio de los respiradores, es decir que cualquier teoría que esté manejando el Gobierno no está manejando una teoría de sobreprecio”, sostuvo Vega en el programa de John Arandia.