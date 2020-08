Intensivistas: En junio alertamos sobre 6 deficiencias de los respiradores chinos

Fuente: Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

El Comité Científico de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti) informó que en junio alertó al Gobierno sobre al menos seis deficiencias de los respiradores chinos. Pese a las observaciones, según los especialistas, el Ejecutivo adquirió los equipos que ahora presentan problemas en Santa Cruz y Cochabamba.

Patricio Gutiérrez, presidente del Comité Científico de la Sbmcti, contó a Página Siete que el 23 de junio, casi un mes después de la adquisición de los equipos, “la Sbmcti se reunió con el médico internista -que no es miembro de la sociedad-, pero que asesoró al Ministerio de Salud en la compra de los ventiladores, para informarle que los miembros de la sociedad comenzaron a tener problemas con el uso de los ventiladores de procedencia china”.

“Una vez que han llegado (los equipos) han tenido varias observaciones en Santa Cruz, Cochabamba y el resto de los departamentos. Tras conocer estas observaciones, nos hemos reunido todas las sociedades científicas y hemos escuchado todas las observaciones y en función a ello hemos citado al asesor para que nos explique cómo van a funcionar (…) pero no supo hacerlo”, explicó el especialista.

Gutiérrez agregó que en ese momento, la sociedad le presentó las observaciones -como las dos primeras-. Se refirió a “que en la atención a los pacientes críticos, el equipo no tenía fuerza ni las características que debía tener para atender a un enfermo con Covid-19”. Explicó que cuando se habla de que no tiene fuerza, se refiere a que “la máquina debe brindar suficiente gas a los pulmones para que tenga suficiente oxígeno y elimine dióxido de carbono. Eso necesita una fuerza importante, pero el equipo no tiene eso”.

Como tercera observación, agregó que el equipo “se descalibra”, es decir “que se lo deja programado con una cantidad de gas y sube súbitamente, pero el equipo deja de hacer lo que se le pide que haga, se desprograma”.

La cuarta observación se refiere a que el catálogo viene en otro idioma: chino. En la quinta se indica que el aparato tiene cantidades que los expertos no usan. Por ejemplo: “en Bolivia se usan kilogramos, pero el equipo pesa en libras. Es diferente”.

Como sexto punto, se ha observado además “que su sistema de monitorización es muy básico, ya que sólo ve el número de veces que respira y cuánta presión tiene, pero nosotros como especialistas necesitamos monitorizar al menos 30 parámetros”.

Por esos problemas, cada una de las sociedades dejó de usar el equipo, como en Santa Cruz y Cochabamba. “Creo que los únicos que han tenido una experiencia aceptable, porque utilizaron una atención invasiva, han sido los del Hospital del Norte”, agregó.

El presidente de la Sbmcti de Cochabamba Ramiro Maldonado indicó que todas las observaciones se las hicieron conocer al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ese departamento y se limitó a precisar que efectivamente por eso se suspendió el uso de al menos ocho equipos.

Este medio intentó comunicarse con el director del Sedes Cochabamba Yercin Mamani para consultarle sobre el tema, pero no respondió su celular.

El director de uno de los nosocomios donde fueron entregados los equipos indicó a Página Siete que “no se usan porque presentaron un daño en el paciente un borotrauma torácico lo que empeoró la salud del enfermo”.

José Luis Prieto, presidente de la Sbmcti de Santa Cruz, dijo que los ventiladores chinos están instalados en el domo del Hospital Japonés. “Lo que indicaron los colegas es que esos equipos sólo los usan de forma excepcional y de forma muy urgente, como una manera de rescate”, explicó.

Roberto Zelada, su par de Oruro, indicó que en el Hospital San Juan de Dios se entregaron cuatro de esos aparatos y que sólo se los usa de forma urgente.

En Sucre, el presidente de la Sbmcti Joel Gutiérrez explicó que los equipos que se entregaron funcionan sin problema.

El presidente de la Sbmcti Adrián Ávila indicó en el Hospital Boliviano Holandés de La Paz, donde se entregaron cuatro de esos equipos “no se están usando porque no hay espacio donde instalarlos”. Agregó que en ese nosocomio hay otros cuatro equipos de alta gama, con los cuales están trabajando.

Solicitó un informe a sus filiales de cada uno de los departamentos del país para saber sobre el funcionamiento de los equipos. Aseguró que desconoce la cantidad de dichos respiradores entregados a todos los departamentos.

Este medio intentó comunicarse con alguna autoridad del Ministerio de Salud para conocer la cantidad de respiradores chinos que fueron entregados y dónde. Sin embargo, desde esa entidad informaron que las autoridades estaban en reunión.

Informe en mayo

Patricio Gutiérrez, presidente del Comité Científico de la Sbmcti, precisó que tras una evaluación que se hizo a los equipos el 23 de mayo, cuando llegaron al país, la Sociedad Científica emitió un informe y detalló “que si bien los equipos cumplían el 75% de los requerimientos de la OMS para un ventilador mecánico para pacientes que tienen Covid , no se hizo la prueba clínica y que sin esa prueba nosotros no podíamos decir que el equipo era útil para manejarlo en pacientes críticos”.

Relató que fue el 22 de mayo cuando recibieron la carta del Ministerio de Salud para examinar los equipos, y al día siguiente realizaron la verificación y ese mismo día hicieron el informe. “Una vez que han llegado el comité científico de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva se ha hecho presente y hemos visto cómo se han armado los ventiladores. Estos son de tipo muy básico, pero lograban su propósito que era inflar o llenar de gas la cámara; en este caso la idea era los pulmones, pero se hizo la prueba en pulmón de prueba, no de paciente”, precisó. Indicó que por eso se solicitó hacer una prueba con un paciente.

En Cochabamba los equipos se entregaron el 10 de junio