Interculturales, cocaleros y sectores afines al MAS bloquean rutas en varias regiones de Bolivia

Las rutas que conectan al departamento de Santa Cruz con Cochabamba, Beni y otras regiones, se encuentran bloqueadas por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dé marcha atrás en su medida de postergar las elecciones generales hasta octubre.

Con piedras, palos y montículos de tierra, los sectores movilizados cortaron las rutas desde las primeras horas de este lunes. Por ejemplo, hay puntos de bloqueo en Bulo Bulo y varias zonas del Chapare, al igual que en Yapacaní, por lo que no hay paso por la carretera Santa Cruz-Cochabamba.

En la zona este del departamento, también hay puntos de bloqueo en Cuatro Cañadas y San Julián. La antigua carretera a Cochabamba también está interrumpida, pues comunarios de los Valles cruceños han cortado la ruta en varios puntos.



Con palos, piedras y llantas bloquean la ruta en Cuatro Cañadas. Foto: Néstor Lovera

Wilson Cáceres, ejecutivo de la Federación Departalmental de Comunidades Interculturales, indicó que también prevén realizar huelgas de hambre para presionar al TSE. Insisten en que las elecciones nacionales se lleven a cabo el 6 de septiembre.

Por mandato de la Central Obrera Boliviana (COB) y del llamado Pacto de Unidad, similares medidas se llevan adelante en el resto del país.

«Este Gobierno utiliza al Covid-19 como excusa para prorrogarse en el poder, porque todos los días se hacen fila en los bancos, en las instituciones y los mercados. Estamos cansado de tanta corrupción, queremos un Gobierno legítimo de inmediato», manifestó Roberto Carlos Arias, ejecutivo de la Federación Regional de Campesinos de la Gran Chiquitania.

En El Alto, una gran cantidad de pobladores también cortaron las vías, incluso quemaron llantas y colocaron piedras para impedir el desplazamiento de motorizados. Llama la atención que la mayoría de el gente movilizada no usa barbijo, tampoco cumple con el distanciamiento físico, por lo que se exponen a contagiarse con el coronavirus.



En El Alto hay bloqueo de vías desde temprano. Casi nadie usa barbijo y la gente movilizada se arriesga a contraer Covid-19. Foto: APG Noticias.

El domingo por la noche, la presidenta Jeanine Áñez llamó a la reflexión a la población movilizada, recordando que están poniendo en riesgo su propia vida y la salud de sus familias.

«Por lo menos, si no piensan en ellos mismos, que piensen en sus hijos. Uno no sabe cómo va a reaccionar el organismo. Les pido que cuiden su vida, su salud, cuiden la vida de sus hijos del entorno familiar», expresó la autoridad, durante una entrevista en Bolivia Tv.

Las movilizaciones, que según los dirigentes son de carácter indefinido, se dan en una momento en el que la curva de contagios por coronavirus continúa en ascenso. En la última jornada se registraron 1.360 nuevos casos de Covid-19, por lo que los casos acumulados llegan a 80.153 en todo el país, de los cuales 34.972 corresponden a Santa Cruz.