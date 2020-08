Jaime Paz manda a callar a Evo: “¡Basta ya! Has hecho un enorme daño al país”

Lo hizo a través de Twitter. El también expresidente de Bolivia respondió a los tuits de Morales lanzados desde Argentina y que a su entender caldean la situación de bloqueos en el país

David Maygua

A eso respondió Paz Zamora: «¿Por qué no te callas? ¡Basta ya! Has hecho un enorme daño al país en tus 14 años” , escribió respecto al tiempo de mandato de Morales al frente del Estado boliviano desde el 2005, cuando ganó las elecciones por primera vez, hasta noviembre del 2019.

¡Por que no te callas! ¡Basta ya! Has hecho un enorme daño al país en tus 14 años. Y ahora disparando cobardemente desde tu escondite en BAires has añadido a tu macabra lista 31 muertes más. No tienes moral para hablar de democracia.El pueblo Boliviano te derrotará en las urnas🇧🇴 https://t.co/mE7UB6xuGa

— Jaime Paz Zamora (@JaimePazAmor) August 10, 2020