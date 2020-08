La bóveda de Dircabi albergó más de mil joyas con piedras semipreciosas confiscadas a narcos

“Cadena color dorado con pendientes de San Silvestre y San Jorge”, uno de ellos santo de “los imposibles” y el otro adorado por los narcotraficantes cruceños. Así es una de las joyas que las autoridades confiscaron a personas inmersas en el tráfico de sustancias controladas en Bolivia.

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) tiene un listado del “dinero, joyas, valores y otros bienes que se encuentran depositados en cuentas o bóvedas”.

La información oficial, publicada en la página web de esta instancia gubernamental, y elaborada en 2017, da cuenta de que, en algún momento, se guardó más de un millar de alhajas pertenecientes a narcos.

Solo en el ámbito de las joyas, llama la atención el simbolismo y el valor de algunas de ellas.

SÍMBOLOS

Dircabi confiscó, por ejemplo, prendedores que tenían figuras llamativas, como un toro con ojos rojos y un sapo.

Además, anillos “grandes en figura de pavo real”, otros con “piedras al centro”, de 15 años y de graduación.

En bóvedas hay más de una alhaja con imágenes de santos, el más recurrente en todas es San Jorge.

Las autoridades también decomisaron varios relojes de diferentes marcas, uno de los más valiosos es de color dorado, de la línea Bulova. Esa es una casa relojera de lujo de Estados Unidos y es famosa por haber fabricado el primer reloj electrónico de dispositivos de mano del mundo.

También se encontraron pepitas naturales de oro, aretes, gargantillas, entre otros.

SITUACIÓN

Cuando la situación judicial o administrativa de estos bienes no se resuelve o no son reclamados en un plazo de dos años, Dircabi publica el listado y da un nuevo plazo, si no hay respuesta, pasan a propiedad del Estado.