La Fiscalía citará a los implicados en el caso de contrataciones presuntamente irregulares de software para la Gestora

Fuente: Gestora Pública

El Gerente General de la Gestora Lic. Sergio Flores, se refirió a la denuncia penal presentada contra el ex ministro y ex Presidente del Directorio de la Gestora, Luis Arce Catacora y ex funcionarios, por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por las presuntas contrataciones irregulares de dos software.

La autoridad añadió: “nosotros estamos convencidos y tenemos las pruebas suficientes, resultado de la auditorías internas y externas. Ahora es la Fiscalía la que debe hacer su trabajo”

En este momento, nosotros estamos haciendo a través de nuestra Unidad Jurídica, seguimiento de este caso, en ese sentido la Fiscalía el día de hoy informó que en los próximos días se estarán haciendo llegar ya las notificaciones a todas las personas que han intervenido en los contratos de software.

Flores se refirió que la sanción correspondiente al Código Penal es una sanción por incumplimiento de deberes contra el ex presidente del directorio de la Gestora, Luis Arce Catacora, “el debería haber velado por el patrimonio de la Gestora Pública como también debería haber fiscalizado los actos de los funcionarios que intervinieron en este proceso”.