La NASA afirma que la gravedad de la Tierra cambió la trayectoria del asteroide que ‘rozó’ el planeta el domingo

El asteroide 2020 QG, del tamaño de un auto, voló el pasado domingo a 2.950 kilómetros de la Tierra, siendo el encuentro conocido más cercano con una roca espacial que no terminó impactando en nuestro planeta. Aunque 2020 QG sobrevivió al acercamiento, su camino a través del espacio se alteró significativamente, estima la NASA.

«Es realmente genial ver un pequeño asteroide acercarse tanto, porque podemos ver que la gravedad de la Tierra dobla drásticamente su trayectoria», indica en un comunicado Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA.

Según el científico, los cálculos muestran que este asteroide «giró unos 45 grados cuando pasó cerca de nuestro planeta».

