La Paz: La alcaldía habilita número gratuito 800135556 para entregar kits de fármacos a pacientes con Covid-19

Un ciudadano recibe medicamentos de las brigadas. Foto: AMN Un ciudadano recibe medicamentos de las brigadas. Foto: AMN

Fuente: (ANF)

A partir del miércoles, la Alcaldía de La Paz habilitará el número gratuito 800135556 para entregar, a través de un servicio de delivery, kits de medicamentos a las familias que tengan algún enfermo de coronavirus (Covid-19) en sus hogares, informó este martes el alcalde Luis Revilla.

“Desde el día de mañana (miércoles) vamos a habilitar la línea telefónica que va a permitir que los ciudadanos que tengan algún enfermo al interior de sus hogares se comuniquen con esa línea telefónica y nosotros vamos a enviar a través de un delivery gratuito los medicamentos gratuitos, no se cobran, a todas las familias que requieran”, dijo el burgomaestre.

Revilla reiteró que las familias a las que no se les entregó el kit de medicamentos durante el megarrastrillaje el pasado fin de semana, también recibirán esta dotación en el transcurso de esta semana.

“De igual manera vamos a llevar los medicamentos a las familias y a los hogares a los que no se ha entregado el pasado fin de semana por algún problema de coordinación. No va a haber una familia en La Paz que tenga un enfermo que no reciba su kit de medicamentos”, añadió.

La autoridad edil aclaró que no existe ningún requisito para la entrega de estos insumos, simplemente la verificación de que se trate de familias que tengan parientes enfermos.

“Los hogares que tienen enfermos pueden llamar a la línea telefónica. Se va a establecer con mucha claridad el sistema de rastreo de las llamadas, eso se puede hacer sin ninguna dificultad y verificar que no se trata de solicitudes falsas. Eso se trabaja de manera adecuada con el Instituto Geográfico Militar y nuestro sistema para hacer las cosas bien y que no tengamos ese tipo de dificultades”, complementó.

Explicó que para el megarrastrillaje de este fin de semana se fortalecerán las brigadas con la participación de más personal de salud, lo que permitirá llegar a las más de 100 mil viviendas programadas.