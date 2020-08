La Policía retoma Samaipata tras ataques de afines al MAS

Sergio Mendoza / La Paz

La Policía recobró el control de Samaipata (Santa Cruz), después de jornadas violentas en las que movilizados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) atacaron viviendas, golpearon personas y destrozaron parabrisas de los vehículos policiales que fueron hasta el lugar.

“Ahora tomamos el control del lugar y levantamos el bloqueo que había en la zona. Hubo intransigencia por parte de los bloqueadores que agredieron y tiraron piedras, usaron petardos y palos”, informó ayer a Página Siete el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Enrique Terán.

La autoridad policial confirmó que hay personas arrestadas, aunque no precisó la cantidad, y dijo que estas serán remitidas al Ministerio Público para que se proceda conforme a ley. En la revisión que se hizo a estas personas se encontraron armas blancas, como cuchillos, hondas, resorteras y palos, entre otros.

Los días previos al fin de semana la población de Samaipata fue agredida por estos grupos vandálicos que atacaron domicilios y golpearon personas y les instaron a que se unan al bloqueo.

En videos que circulan por redes sociales se observó cómo atacaron la casa de campaña del partido político Creemos. La concejala y coordinadora de esta agrupación Yanine Miranda, con lágrimas en los ojos, contó a la prensa la noche de pesadilla que pasaron por culpa de los delincuentes apostados fuera de la vivienda.

“A muchas personas acá golpearon con ganas de matar. Todo fue una vivencia horrorífica y lamentable. No hemos podido dormir. Estuvimos en vela toda la noche con miedo, con esa gente frente de la casa que se quedó buen rato cantando su victoria”, relató Miranda.

Fue así que la organización política solicitó al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos hechos.

Un contingente policial llegó al lugar ante el pedido de auxilio de los pobladores, pero los uniformados tuvieron que enfrentarse a los bloqueadores que se negaban a retirarse y atacaron con explosivos y piedras. “Tenemos un policía que fue herido en el fémur con una piedra, pero es leve. Hay además daños a los vehículos policiales, a los parabrisas”, dijo Terán.

La Policía contó con el apoyo de pobladores de Samaipata que la acompañaron de cerca en el operativo de desbloqueo e incluso, en algunos casos, le invitaron comida.

Después de que se tomó el control de la zona los policías tuvieron que pedir a algunos pobladores que se calmaran y permitieran que se llevaran a los detenidos para actuar conforme a la ley.

Pese a que el bloqueo en Samaipata ya fue levantado, hasta las 18:00 de ayer había otros dos puntos con el tránsito interrumpido en la carretera que comunica Santa Cruz con Cochabamba.

Antes de que se conociera la decisión de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral para ir al diálogo y establecer la fecha de las elecciones generales con una ley, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo informó que la ciudadanía se estaba organizando, y que si la Policía y las Fuerzas Armadas no tomaban cartas en el asunto, sería la población la que saldría a desbloquear.

“Al pueblo cruceño y boliviano la valentía le sobra. No queremos generar violencia, pero no vamos a dejar que esta horda de delincuentes que atentan contra la salud continúen”, dijo Calvo.

Leonardo Loza afirma que Murillo subestimó los bloqueos

El dirigente cocalero del trópico de Cochabamba Leonardo Loza afirmó que el ministro de Gobierno Arturo Murillo subestimó la magnitud de las movilizaciones y los bloqueos desplegados en todo el país para exigir que las elecciones generales se adelanten un mes y se hagan en medio de la pandemia de coronavirus.

“Nos estaban subestimando. ¿Dónde quedó la palabra de Arturo Murillo que decía ‘sólo son 30 personas en cada punto pagados por Evo Morales’?, ¿dónde quedó ese discursito? Por lo tanto que no se juegue con el pueblo, que no sigan ofendiendo y engañando al pueblo boliviano”, declaró Loza.

Este dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue denunciado por el Gobierno como uno de los instigadores para bloquear el país, afectando a la salud y economía de Bolivia en un momento en el que el país pasa por un momento de crisis.

Pese a las muertes y los daños ocasionados por los bloqueos, Loza resaltó estas acciones. Por otro lado, aseguró que no hubo ningún saqueo a los camiones varados en las carreteras. “No hubo ningún saqueo y no va a haber ningún saqueo en ningún punto de bloqueo del país. Tenemos evidencias de que el mismo chofer del camión declaró que no le robaron”.

En el trópico de Cochabamba se instalaron algunos de los varios puntos de bloqueo en gran parte del país por grupos afines al MAS que exigen al TSE adelantar la fecha de las elecciones, las cuales se habían previsto para el 18 de octubre.

Realizarlas antes de esa fecha implica un riesgo para la salud por la pandemia de la Covid-19.