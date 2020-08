Legisladores argentinos impulsan una ley para prohibir injerencia electoral de su país en Bolivia

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) y miembro de la alianza política Juntos por el Cambio de Argentina, Álvaro Héctor de Lamadrid, informó este domingo que un grupo de legisladores impulsan un proyecto de ley para garantizar la no injerencia del Gobierno argentino en los comicios del 18 de octubre en Bolivia.

«Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno argentino no haga campaña, no interfiera en las elecciones, no promocione a los candidatos de Evo Morales, que garantice la transparencia de los comicios y que los bolivianos en la Argentina puedan ir a votar tranquilamente a quien quieran y la votación refleje la voluntad de ellos», explicó en una entrevista en Asuntos Centrales.

Lamadrid aclaró que el proyecto se basa en el informe de la organización Transparencia Electoral que observó la votación de residentes bolivianos en Argentina en octubre de 2019, donde se habría detectado el establecimiento de «redes clientelares e injerencia de partidos políticos argentinos» que afectaron la competitividad democrática favoreciendo al Movimiento al Socialismo (MAS).

«Las elecciones fraudulentas de 2019, incluso por un informe de Transparencia Electoral, se demostró que en Buenos Aires hubo gravísimas irregularidades que no garantizaron que el voto de los bolivianos sea libre y transparente, hubo una clara injerencia para que se votara por Morales, el peligro está en que haga por el nuevo candidato (Luis Arce)», afirmó,

El diputado dijo que este proyecto no es para alertar o prevenir sino para evitar que se repita la presunta injerencia de los comicios 2019.

Explicó que presentó el proyecto antes de la pandemia -a fines de febrero- y su Gobierno aún no inició el tratamiento de ese tema y otros de importancia para el país vecino.

La coalición argentina reclamó este año sobre la presencia de Morales en actos de campaña política en Argentina y advirtió de esta «situación irregular» que pudo significar el fin del asilo del expresidente por violar la condición otorgada.

Fuente: ABI