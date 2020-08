López a Arce: «Estamos perdiendo vidas por culpa de los bloqueos instruidos por usted y su partido»

Denuncia que los bloqueos no permiten el ingreso de oxígeno a la ciudad.

eju.tv

Unitel

El ministro de Defensa, Fernando López, denunció este lunes que las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) están bloqueando el traslado de oxígeno que está destinado a atender a pacientes con coronavirus, también se reportó que no se está dejando pasar ambulancias en varios puntos. Pidió a los dirigentes que reflexionen y piensen en la situación de emergencia que está atravesando el país en estos momentos.

«Hay camiones con tubos de oxígeno que quieren pasar a La Paz y lo están prohibiendo, no están dejando pasar ambulancias, no lo entiendo, ¿eso es política? en qué parte del manual está no dejar pasar vida, porque oxígeno en estos momentos para los paceños y paceñas es vida» señaló la autoridad, asegurando que se tomarán acciones legales al respecto.

«Señor Arce, deje de motivar entregando dinero para hacer que… no sé qué quiere ganar con esto,(…) pero le garantizo que estamos perdiendo vidas por culpa de los bloqueos instruidos por usted y su partido» expresó López.