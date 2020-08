Los nexos de Evo Morales con el narcotráfico

Dante Napoleón Pino Archondo.

Fuente: https://miskysupay.blog

Los partidos políticos son expresiones sociales que representan intereses de clase. De ahí deviene la ideología que los une y el programa que pretenden aplicar. Tienen una estructura orgánica que sostiene y se sustenta en su militancia. Sus actos deben ser de carácter público y desenvolver sus actividades en el marco de la ley.

Así a lo largo del período republicano hemos tenido expresiones políticas de contenido obrero como el trotskismo, el partido socialista Uno o, expresiones populares de clases medias y campesinas como el nacionalismo revolucionario y la social-democracia o, aquellos que defienden los intereses de la burguesía, minera, agraria, bancaria y comercial. Cado uno a su tiempo pugno por ser gobierno para aplicar sus programas. Incluso en el largo período de las dictaduras militares se sostuvieron los lineamientos ideológicos proclives unos a la burguesía, u otros, a los sectores obreros y populares.

La contienda política se dirime electoralmente, pero el contenido del proceso para ser democrático tiene que cumplir las condiciones fundamentales que exige la democracia y el Estado de Derecho: la libertad de asociación, de expresión y de sufragio, la alternancia y elegibilidad y respeto a la institucionalidad. Sin la preservación de estos principios no se puede hablar de Estado de Derecho que al final es el respeto juramentado al cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Desde 1997 se fue conformando un movimiento sindical cocalero. Su centro de acción era la defensa de la producción de la hoja de coca. Este eje cocalero se enfrentó irremediablemente al Estado por sus nexos con el narcotráfico. La coca tiene un solo destino: la producción de la cocaína. Su valor radica en ello. Los intentos de industrializar esa materia prima han fracasado y solo sirvieron para hacer creer que la coca servía para otros usos además de la cocaína.

La seis federaciones del trópico de Cochabamba dirigidos por el minero Filemón Escobar buscaron conformarse como partido político para terciar en las elecciones de 1997 y de esa manera adquirir el estatus político que le diera protección Estatal. Compraron una sigla política que defendía los intereses de la burguesía y con ella se denominaron Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Pero nunca fueron un partido político, ellos se reconocieron como un “instrumento” y el instrumento fue el camino para reunir en su seno a las organizaciones sindicales, campesinas y populares, todos regidos por las seis federaciones del trópico, es decir: los cocaleros. De esta manera el MAS se convirtió en el instrumento de los cocaleros, camuflado en las organizaciones sindicales, para desarrollar sus actividades delincuenciales haciendo uso de la cobertura Estatal hacía los partidos políticos.

«En su doble condición, como partido político e instrumento del narcotráfico, se abrió paso hacía la toma del gobierno pactando con el castro-chavismo. Así logró insertarse en el ámbito internacional asumiendo en su condición supeditada ideológicamente, el papel ejecutor de la subversión y derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003.

Su historial como parte de la continua convulsión social tiene un largo camino. Fomentar el descontento social, bloquear caminos, dinamitar, usar la provocación para obtener victimas y generar el descontento social elaborando consignas en relación con la educación, la salud, el empleo exacerbando las desigualdades campo-ciudad y descalificando a los partidos políticos permanentemente.

«>Evo Morales afirmo siempre que fue una víctima de la persecución política por ser indígena y defender a sus compañeros productores de la hoja de coca. Negó tener nexos y relaciones con las actividades del narcotráfico. Desafió permanentemente a que le demostraran las acusaciones que le hacían. En una ocasión cuando fue elegido por sus bases como candidato a la presidencia recordando el suceso dijo: “cuando me propusieron ser candidato, retornando de Potosí a Cochabamba me arrepentí y pensé cómo un narcotraficante, un asesino, podría ser presidente y mi mente me decía que mis hermanos del campo se hacen la burla de mí, y llegando a Cochabamba, al día siguiente, renuncie a la candidatura” Este fue un arranque de sinceridad que quería mostrar hasta donde alcanzaba su liderazgo. Y esta afirmación del subconsciente nunca fue atendida en su verdadera dimensión.

La imagen de indio discriminado fue un relato usado por aquellos interesados en hacer aparecer como insidia, prejuicio o falsedad las voces que se escuchaban desde diferentes partes sobre su dominio absoluto en el control de las actividades del narcotráfico en Bolivia.

Cuando llegó al gobierno no dudó un instante en expulsar al Embajador norteamericano, Philip Goldberg (11/09/08) con la justificación de proteger su gobierno del mayor conspirador que tenía el imperio norteamericano, su embajador. Luego expulsó a la DEA y puso a controlar todo lo relacionado con el proceso de producción y comercialización de la hoja de coca y actividades conexas (FLCN) al dirigente cocalero Felipe Cáceres García, dirigente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y alcalde de Villa Tunari que fue como poner al ratón al cuidado del queso.

Mas tarde los mismos militares denunciaban que para ascender a General tenían que pasar por el control del narcotráfico en el Chapare, requisito fundamental para optar por el ascenso.

Las operaciones del narcotráfico en Bolivia tuvieron en los sucesivos gobiernos de Evo Morales 2005- 2019 una cobertura y protección sin disimulos. Desde la expansión de los cultivos de la hoja de coca de las 12 mil ha reconocidas por la ley 1008 (1988) para el área tradicional de los Yungas de La Paz, se pasaron a “legalizar” 20 mil ha y el área de cultivo de hoja de coca paso de 13 mil ha el año 2003 a 31 mil el año 2010, si nos atenemos a datos de UNODC. Esto representa el 8 % de la superficie agrícola y el 1 % del PIB en valor. En realidad, la superficie ha crecido a mas de 40 mil ha.

Inevitablemente el fomento a la producción de la hoja de coca y sus derivados tenía que expandir el negocio de la droga, y con ello las organizaciones criminales que se pusieron a su servicio, estos son algunos ejemplos de ello:

FAUSTINO YUCRA

Cocalero narcotraficante, buscado desde el 2016, gran amigo y mano derecha de Morales, fabricaba armas caseras para distribuirlas a otros cocaleros. Cuando Evo fugó del país en noviembre de 2019 debido al fraude electoral que ejecutó, se comunicó con Yucra para ordenarle desarrollara una serie de atentados, bloqueos de caminos con el fin de evitar que las ciudades se abastecieran de alimentos y medicinas. Esta conversación fue grabada por el hijo de Yucra. Faustino fue detenido en abril de 2020 en Chuquisaca teniendo consigo gran cantidad de dinero y 12 celulares, con los cuales operaba las instrucciones que recibía de Evo Morales.

CLAN CASTEDO CANDIA

Este clan liderado por Mayerling Castedo Molina el que componían sus hijos: Cairo y Joice Candia Castedo, su yerno Hugo Chávez y su sobrino piloto Darío Candia Zelada, trafica drogas desde 5 Hangares y 2 Estancias hacía el Brasil, Perú, Colombia y Paraguay. En junio 2019 uno de sus pilotos cayó en Paraguay lo que descubrió las actividades del Clan. Mayerling Castedo Molina es amiga de Evo Morales, Alex Ferrier y Juan Ramón Quintana, fue candidato al Tribunal Supremo de Justicia promovida por Evo Morales y trabajó en la Gobernación del Beni.

ROMER GUTIERRES QUEZADA ASESOR DE EVO

Fue detenido en el Brasil con mas de 100 ladrillos de droga (cocaína) en julio de 2017 Este narcotraficante amigo de Evo Morales y sus allegados apoyó en las campañas políticas del MAS, fungía como “Asesor Político” en documentos que oficiales que le fueron encontrados durante su detención. Evo Morales trató de negar sus nexos con Gutiérres, pero luego se difundieron fotografías que mostraban a este en diferentes actos de proclamación.

NARCO CONSUL

Diego Fernando Cabrera Ibarra designado Cónsul de Bolivia en Oran (Argentina) por orden directa de Evo Morales, fue detenido en diciembre de 2019 con 100 kilos de cocaína cuando intentaba ingresar de Bolivia hacía la Argentina, al ser descubierto presentó su credencial diplomática tratando de evitar que requisen el automóvil en el que transportaba la droga. La noticia tuvo revuelo internacional porque este hecho sucedió justamente cuando Morales llegó a Oran a la casa de Cabrera camuflado como Cónsul.

CLAN RODRIGUEZ

Este clan conformado por Winston Julio Rodríguez Daza (padre) sus hijos Bernardo Winston alias Pito y Weyling Rodríguez Ardaya, sus nietos (hijos de Weyling) Carlos y Milena Davieds Rodríguez estuvo ligado al narcotráfico protegido por Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera. Julio Rodríguez fue preso por portación de armas, drogas y una avioneta robada. Su hijo Pito Rodríguez fue alcalde por el MAS en San Joaquín (Beni). Meyling Rodríguez fue concejal por el MAS en Santa Ana de Yacuma. Carlos Rodríguez está buscado por narcotraficante en el Brasil. A Milena D. Rodríguez se le encontró droga y una avioneta en su Hacienda.

EL CHAMAN DE EVO

Valentín Mejillones fue el Chaman personal de Evo Morales. Chaman es una persona que se dice capaz de profetizar e interpretar los sueños. Se encargaba de llevar a cabo los rituales con sahumerios que Evo ordenaba se hagan en el Palacio de Gobierno. Fue nombrado Secretario de Culturas y ordenó que lo nombraran Líder Originario en Tiahuanaco. Detenido en julio de 2010 con más de 350 kilos de pasta base de cocaína que fabricaba en su domicilio. Las investigaciones determinaron que el Chaman recibía la droga desde el Chapare para purificarla y venderla en la ciudad de El Alto.

NARCO CORONEL

Gonzalo Medina fue coronel de la Policía FELCC amigo intimo de Carlos Romero y abogado de Evo Morales que lo defendió contra Gabriela Zapata amante de Evo Morales con quien tuvo un hijo que le permitió acceder a contratos millonarios con CAMCE empresa china. Medina fue detenido en abril de 2019 por sus vínculos con el narcotraficante Pedro Montenegro a quien lo condecoró y protegió desde el cargo que ocupaba. Medina confesó que le obligaron a permanecer en el cargo por instrucciones de Evo Morales y que no conocía a Montenegro, aunque luego se mostraron fotografías donde ambos viajan y comparten en distintos lugares.

LAS HERMANAS TERAN

Juana, Elva y Margarita Terán detenidas el 2008 con 150 kilos de cocaína en su propiedad en el Chapare. Margarita amante de Evo Morales y coautora del asesinato de los esposos Alexander, fue durante todos los gobiernos de Evo dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y encargada de financiar las campañas. Las tres hermanas fueron liberadas por ordenes de Morales para cumplir sentencia de cárcel por domicilio.

En febrero de 2020 Elba Terán fue nuevamente detenida por narcotráfico y se le encontró 25 casa lujosas y 15 vehículos junto a miles de dólares, su hermana Juana escapó a Argentina donde esta Evo Morales.

LA REINA DEL NORTE

Dora Vallejos alias La reina del Norte, esposa del narcotraficante Bismark Padilla. Dora es militante y dirigente del MAS, no se le conoce profesión ni actividad alguna, pero tiene una fortuna de 150 millones de dólares, casas de lujo, ganado y vehículos. Fue descubierta en enero de 2020 a causa de dos pilotos bolivianos que salieron de Argentina en un avión privado hacía Bolivia, para recoger una tonelada de droga, ese avión siguió a México donde fueron detenidos. Dora viajó varias veces a Argentina para visitar a Evo Morales y continuar con el negocio.

NARCO CISTERNAS DE YPFB

José Luis Sejas Rosales es propietario de CRETA empresa que prestaba servicios a YPFB con 90 cisternas para transportar combustibles, dentro y fuera de Bolivia. Sejas militante del MAS ganaba todos los contratos en YPFB y tenía antecedentes de narcotraficante en Argentina desde el año 2011. En agosto de 2015 fue detenida una de sus cisternas con 500 kilos de cocaína y otros preservantes (químicos) ocultos en ella. En marzo de 2016 se le aplicaron medidas sustitutivas con libertad y no fue extraditado a Argentina.

CONSUL NARCOTRAFICANTE

Haisen Ribera Leigue invitado por Juan Ramón Quintana como militante del MAS fue nombrado Cónsul de Bolivia en Brasil, En abril de 2018 se le encontró casi 600 kilos de droga escondida en una camioneta de sus propiedades en Guayaramerin y Riberalta. Evo Morales ordenó que se eliminen las pruebas del caso.

CLAN LIMA LOBO

Carmen Lima Lobo fue candidata a la Sub Gobernación por el MAS, mano derecha de Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera, casada con un narcotraficante del cartel de Cali, su hijo fue detenido con 400 kilos de droga. Edwin Douglas Lima Lobo también miembro del MAS líder de los hermanos fue detenido en abril de 2020 con armas en el Beni.

GENERAL DE LA DROGA

Rene Sanabria Oropeza general de la Policía, Jefe Antidrogas, detenido en los Estados Unidos con 144 kilos de cocaína. Su nombramiento fue autorizado directamente por Evo Morales. Medina declaró en el Estado de La Florida que Evo Morales era quien comandaba todo el narcotráfico en Bolivia, afirmó que se usaban los aviones del Estado para el transporte de droga, que él junto con otras autoridades tenían permisos diplomáticos para pasar en esa calidad las fronteras.