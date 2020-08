Loza dice no conocer a la joven que presuntamente tuvo relación de estupro con Evo Morales

Fuente: Opinión

El dirigente cocalero Leonardo Loza dijo hoy, durante una entrevista en el programa Buena Noche de OPINIÓN, que no conoce a la joven que presuntamente mantuvo una relación de estupro con el expresidente Evo Morales, caso por el que es investigado en Bolivia.

Loza afirmó no saber quién es la muchacha, pese a que participó en un partido de fútbol en un centro deportivo en Buenos Aires, donde también se encontraba la joven, según un video que circuló recientemente.

«Hay un video, cuando estábamos jugando futsala, yo he ido a compartir con el presidente en Argentina. Sin embargo, he estado más concentrado en el partido y nunca me fijé quiénes estaban. No la conozco (a la joven) y y nunca me he metido en temas personales», indicó.

Sobre el anuncio que hizo el Gobierno de la presentación de una denuncia formal por estupro contra Morales, con el argumento de que éste inició la relación cuando la muchacha tenía menos de 18 años, Loza dijo que el tema no debe ser tratado políticamente.

«Debe ser otro proceso más de tantos. (…) No me gustaría hablar mucho sobre eso, nunca me he metido en cosas personales. Que se investigue transparentemente y no se use políticamente», señaló el dirigente.