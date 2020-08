«Lupillo se alucinó de más»: el mensaje que Belinda aplaudió en medio de su romance con Christian Nodal

Gracias a esa publicación, la intérprete parece haber negado por completo haber tenido una relación amorosa con el ex coach de «La Voz»

Infobae

En medio de su romance con Christian Nodal, la cantante Belinda se dio tiempo de aplaudir un mensaje que parece dejar en claro que nunca tuvo una relación amorosa con Lupillo Rivera, su ex compañero en La Voz.

Y es que el fin de semana la interacción entre Belinda y Nodal vía Instagram dio mucho de qué hablar.

Primero una fría respuesta de Belinda a un amoroso mensaje de Nodal y luego por el intercambio de cariñosas palabras en la misma red.

Cómo miraba Christian Nodal a Belinda al anunciar que cantarán juntos (IG: lavoztvazteca)

Sin embargo, en medio de los miles de mensajes que la pareja recibió, destacó la respuesta de que Belinda dio a una seguidora.

En una de las más recientes publicaciones de Belinda, la mujer respondió a otra persona que había hecho referencia a Lupillo:

“La Beli nunca anduvo con Lupillo. Él se hizo ideas, la Beli nunca dijo que andaban. El Lupillo se alucinó de más”.

Belinda aplaudió el mensaje sobre Lupillo

La cantante reaccionó a ese mensaje con un emoji de aplausos, con lo que pareció confirmar que entre ellos jamás existió un romance.

Y es que, a diferencia de lo que ha ocurrido con Nodal, con Lupillo jamás hubo una confirmación oficial de una relación amorosa.

Aunque la química entre ambos era evidente en La Voz, cuando surgieron los primeros rumores de romance- sobre todo porque se les vio juntos fuera del programa y porque Lupillo se tatuó el rostro de la cantante en el brazo- Belinda se apresuró a aclarar que solo eran amigos.

“Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, es un gran compañero, igual que los (otros) tres coaches.Dijeron (que tengo un romance) con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos y a la gente le da mucha risa. Piensan que pueden hablar y decir de más. No es cierto”, dijo la intérprete a People en Español.

Belinda y Lupillo RIvera trabajaron juntos en La Voz de TV Azteca (Foto: Instagram)

Sin embargo, Lupillo tenía una versión muy diferente de la historia.

En octubre del año pasado confirmó al programa Chisme No Like que tuvo un romance con la estrella.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, confesó.

Lupillo dijo haber amado «locamente» a Belinda (Foto: Especial)

A la cantante, al parecer, no le agradaron las palabras de Lupillo. Tras unas semanas de silencio reapareció en un evento público donde, por supuesto, surgió el tema del romance y ella únicamente dijo, sin siquiera mencionar el nombre de su ex compañero:

“Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre”.

Hoy la situación es muy distinta.

Belinda no solo accedió a que se confirmara de manera oficial y vía redes sociales su romance con Christian Nodal, sino que ha intercambiado mensajes con él y en La Voz cantarán juntos uno de los éxitos de su novio De los besos que te di.