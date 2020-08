Marcelo Ríos: Epidemiológicamente nos encontramos en una meseta de transmisión baja por contagio de Covid- 19

Fuente: www.santacruz.gob.bo/

El director del Sedes se refirió al descenso en las cifras de casos positivos de coronavirus en el departamento, atribuyéndolo al problema que existe respecto a los insumos para realizar y procesar las pruebas, además de que afirmar que Santa Cruz ya se encuentra en una meseta de la epidemia por Covid-19.

“Las cifras bajas que tenemos se traducen en que epidemiológicamente nos encontramos en una meseta de transmisión baja por contagio de Covid- 19. Una meseta significa que la epidemia no sigue creciendo, que se mantiene avanzando a un ritmo sostenido que ojalá desacelere”, explicó Marcelo Ríos.

La autoridad instó a la población a no bajar la guardia en esta lucha contra el coronavirus, pues seguimos en una fase de contagio comunitario. “Debemos continuar con el sacrificio de usar todas las medidas de bioseguridad, barbijos, dos metros de distancia física, lavado de mas frecuente (…) Esperemos que la población no comience a relajarse, que no se canse de las medidas”.