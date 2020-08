Marcelo Ríos: «No podemos hablar de pico de contagios de Covid-19 si solo el 1% de la población está infectada»

El Deber

Todavía faltan contagiados de Covid-19 por sumar. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Marcelo Ríos, fue claro al señalar que no se puede hablar de un pico de contagios en el departamento cuando solo el 1% de la población está infectada, por lo que no se descarta una segunda ola de contagios por Covid-19.

En declaraciones al programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, la autoridad sanitaria resaltó que el 1% de la población no es el que sale a diario a la calle. «Si solo ese 1% estaría en las calles, estaríamos hablando de un pico», pero de momento las cifras van en ascenso de manera horizontal, según la explicación de Ríos.

Asimismo, el director del Sedes expuso que es difícil definir si esa segunda ola de contagios llegará en algún momento, pero admitió que se debe ser franco y que Santa Cruz no es una isla y no está ajena a la realidad que está marcada por la proliferación de casos de Covid-19.

Además, Ríos manifestó que no hay un descenso de casos positivos y esto se ejemplifica en que no se percibe una baja en parámetros como la tasa de letalidad, que se mantiene en un 3% a escala departamental.

«El número de fallecidos nos demuestra que continúa una elevada situación de contagio, porque no se ha reducido», dijo a tiempo de advertir que dentro del 51% de casos recuperados en el departamento se debe hacer una verificación. No se descartan los rebrotes causados por el virus, ya que toda la población es susceptible al contagio.

«Estamos en una situación continua de ascenso, pero no verticalizada, sino horizontal. Es sostenida, no se detiene ni se reduce en la cantidad (de nuevos contagios)«, concluyó Ríos, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia en esta lucha de todos contra el coronavirus.

Según datos divulgados el viernes por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), Santa Cruz tiene un acumulado de 34.409 casos positivos de Covid-19, 1.094 fallecidos y 17.571 recuperados. Es el departamento con más casos en todo el país, le siguen La Paz (15.951), Cochabamba (9.030), Beni (5.441), Tarija (3.929), Oruro (3.073), Chuquisaca (2.051) y Pando (1.419).