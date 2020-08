Mauge, primogénita de los Salinas, toma protagonismo en el Tigre

Campeones

lunes, 24 de agosto de 2020 · 01:34

Fuente: paginasiete.bo

Roxana Pomier F. / La Paz

Siempre estuvo en la dirigencia, pero desde hace más de un mes se volvió esencial. María Eugenia, la primogénita de los Salinas-Quispe, es ahora la mano derecha de doña Inés, presidenta de The Strongest. En momentos difíciles para la familia, Mauge coordina con la dirigencia, con el cuerpo técnico encabezado por el técnico Aberto Illanes y con los jugadores del primer plantel.

Por primera vez en su historia, el decano del fútbol profesional tiene rostro de mujer.

“Mauge es la mano derecha de Inés, es una administradora de empresas joven, llena de idas y credibilidad”, resaltó Verónica Palenque, primera vicepresidenta del actual directorio atigrado.

Luego de la muerte de César Salinas (19 de julio), María Eugenia tomó protagonismo en el Tigre. “Como es administradora, ella se hace cargo de la coordinación general, la parte administrativa relacionada a nuestro complejo. Ella nos ayuda en el tema de las reuniones, a coordinarlas. Su participación es fundamental. Es una joven muy criteriosa y eso nos ayuda a tomar decisiones. Genera los puentes, las negociaciones y genera un gran espectro en su actividad”, adicionó Palanque.

Mauge acompañó a sus padres en el Tigre y en la Federación Boliviana de Fútbol. “Antes del fallecimiento de su padre ya estaba muy vinculada, incluso estuvo acompañando a su papá en algunas ocasiones en la federación. Constantemente estuvo coordinando los temas de The Strongest, al lado de su mamá y de nosotros. Tenemos la alegría de saber que tenemos una joven muy comprometida en The Strongest. Los jóvenes son muy del momento, pero yo veo a Mauge muy comprometida, algo difícil de ver en jóvenes de su edad. Ella recién está llegando a los 30 años”, detalló Palenque, quien cuenta que Inés Quispe aún atraviesa la etapa de angustia.

“Como parte de un proceso de duelo, estos son los momentos más difíciles”, confió. En medio de su duelo, la mandamás de The Strongest está pendiente de su Tigre. “Inés está, probablemente, en la etapa más dura del duelo, que es cuando tomas conciencia de lo que sucedió, de que esa pareja que toda tu vida estuvo a tu lado, no estará más. En esa etapa está Inés, por eso nosotros no queremos perturbarla. Sin embargo, ella es una mujer con mucha energía y sigue haciendo actividades por internet y teléfono. Por eso no estamos haciéndole exigencias y respetamos sus tiempos”, destacó Palenque.

Un directorio de tigresas

Tras décadas de luchar por una mayor participación en el ámbito futbolístico, las dirigentes atigradas conquistaron lugares en los que no sólo participan en la toma de decisiones sino que tratan de promover la equidad de género y de impulsar a más mujeres.

“En nuestra dirigencia está inminentemente presente la mujer y nos sentimos orgullosas”, concluyó.