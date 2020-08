Médicos exigen al Gobierno cumplir con su compromiso del seguro de vida Bs 100 mil

Sociedad

miércoles, 26 de agosto de 2020 · 12:48

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La dirigencia del personal médico a escala nacional que se encuentra reunida en Cochabamba este lunes exigió que se cumpla con el comprometido Seguro de vida de 100 mil bolivianos que el Gobierno prometió en abril y que se encuentra establecido en el Decreto Supremo 4217.

Representantes del Colegio Médico de Bolivia, los colegios médicos departamentales, el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) y la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (Fesimras) instalaron esta mañana una reunión con el viceministro de Salud, Óscar Landívar, para tratar el tema del seguro y otras peticiones.

“Lamentablemente no hay avances (sobre el seguro de vida). Tomaremos una decisión como sector salud, creo que ha sido un compromiso del Gobierno, es lo mínimo que estamos esperando por la sacrificada labor que cada médico y personal de salud han realizado en primera línea. No puede ser que no se cumpla este compromiso hecho por el Gobierno”, apuntó el secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Frank Hinojosa a Panamericana.

El galeno señaló que hasta la fecha se reportó la muerte por coronavirus de aproximadamente 400 médicos, enfermeras y personal en salud a nivel nacional. Remarcó que Bolivia es uno de los países con mayor índice de decesos de personal sanitario y que esto es resultado del descuido en el apoyo de equipos de protección para evitar los contagios.

El 15 de abril, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, anunció que el seguro de vida para el personal de salud será de 100 mil bolivianos en caso de muerte o invalidez total e informó que UNIVida sería la entidad estatal a cargo del seguro y que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros haría la regulación.

El sector salud recuerda que también están pendientes entre sus demandas la inclusión a la Ley General del Trabajo, la asignación del 10% de Presupuesto General del Estado al sector salud, que está pendiente de su tratamiento en el Legislativo, la institucionalización de los ítems y la jubilación al 100%.