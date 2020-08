Médicos recomiendan no mover a Marcos Montero de la Caja Petrolera de Santa Cruz

El comunicador se mantiene conectado a un ventilador mecánico, que lo ayuda a seguir con vida. Tiene problemas cerebrales que complican demasiado su recuperación.

Marcos Montero, periodista cruceño, que lucha contra el Covid-19. Foto. Internet

Ante versiones que circulan en las redes sociales de una supuesta orden para sacar al periodista Marcos Montero de la Caja Petrolera de Salud, el médico internista Luis Pablo Jáuregui, uno de los que atiende al comunicador, aclaró que nunca hubo esa orden médica. “No sé de dónde sacaron eso”, indicó a EL DEBER.

“A Marcos no se lo puede sacar de terapia intensiva, porque sigue conectado al ventilador mecánico. Tiene problemas de deterioro neurológico y lamentablemente no hay mejoría. Parece que hay gente que quiere sacar provecho de esa situación y eso me da mucha pena”, señaló el galeno.

Montero se encuentra internado, en estado crítico, desde hace más de 90 días en la Caja Petrolera de Salud, donde lucha contra el Covid-19 y otras complicaciones cerebrales, que surgieron a causa de la nueva enfermedad.

Para ayudar al paciente se han realizado algunas campañas. Primero se consiguió donantes de plasma hiperinmune como parte del tratamiento de la lucha contra el Covid-19, después solicitudes de ayuda económica a cuentas bancarias, telemaratón virtual, además de rifas y otras actividades, que han sido lideradas por la familia y excolegas de la Red Uno.

Marcos Montero es uno de los periodistas más conocidos del país, por lo que la ciudadanía está pendiente de la evolución de su salud. Está internado en la Caja Petrolera, de Santa Cruz desde el 25 de agosto.